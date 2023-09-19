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Около тысячи китайских автомобилей бизнес-класса выпустят в Беларуси до конца 2023-го

19 сентября 2023 16:45
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До конца года в Беларуси планируют выпустить около тысячи легковых автомобилей нового китайского бренда бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи китайских автомобилей бизнес-класса выпустят в Беларуси до конца 2023-го-1

Запуск организован на мощностях белорусского предприятия. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе. Вначале лета зафиксирован «взрывной рост» доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси.

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# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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