Около тысячи китайских автомобилей бизнес-класса выпустят в Беларуси до конца 2023-го

До конца года в Беларуси планируют выпустить около тысячи легковых автомобилей нового китайского бренда бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск организован на мощностях белорусского предприятия. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе. Вначале лета зафиксирован «взрывной рост» доли китайских производителей на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси.