Минпрод: засуха не скажется на кошельках белорусов и ценах

Новости Беларуси. На данный момент белорусский каравай весит 5 миллионов 125 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обработано уже 96,5% полей зерновых

По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия, хлеба в стране будет достаточно. Засуха, которая повлияла на урожай, не скажется ни на продовольственных полках, ни на кошельках наших граждан.