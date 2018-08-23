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Минпрод: засуха не скажется на кошельках белорусов и ценах

23 августа 2018 12:36
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Новости Беларуси. На данный момент белорусский каравай весит 5 миллионов 125 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минпрод: засуха не скажется на кошельках белорусов и ценах-1

В Беларуси обработано уже 96,5% полей зерновых

По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия, хлеба в стране будет достаточно. Засуха, которая повлияла на урожай, не скажется ни на продовольственных полках, ни на кошельках наших граждан.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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