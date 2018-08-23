Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной

Свои подъезды для новосёлов уже открыли почти 40 новостроек.

До конца года в Минске построят 78 домов. Эта цифра больше итоговой 2017 года почти в полтора раза, но в метрах существенной разницы нет. Более 750 тысяч «квадратов» в прошлом против 720 тысяч в нынешнем.

Обеспечить каждую жильём планируют за 4 года.

До боя новогодних курантов квартиру в столице получат более 600 многодетных семей. В очереди с пометкой «нуждающиеся» таких сегодня 5,5 тысяч.

Ситуацию на рынке новостроек риелторы называют стабильной и благоприятной. «Однушка» в Каменной Горке, Уручье и других «спальных» районах сегодня стоит чуть больше 110 тысяч рублей. Такую же в «хрущёвке» или «брежневке» можно найти дешевле на 30 тысяч.

Денис Никитин, заместитель начальника управления - начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: Массовое жилищное строительство будет идти в Лошице, Масюковщине, на воинских территориях по улице Кабушкина, Шишкина.

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний:

В 2013 году наблюдался очень большой рост спроса и, следовательно, и цен.

В 2014 году высокие цены ещё сохранялись.

За последние 4 года однокомнатная квартира подешевела, в среднем, где-то на 30%.

Расширить свои границы в 2 раза город мог в 2016 году, тогда утверждали новый генеральный план.