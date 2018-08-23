Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной
До конца года в Минске построят 78 домов. Эта цифра больше итоговой 2017 года почти в полтора раза, но в метрах существенной разницы нет. Более 750 тысяч «квадратов» в прошлом против 720 тысяч в нынешнем.
Свои подъезды для новосёлов уже открыли почти 40 новостроек.
До боя новогодних курантов квартиру в столице получат более 600 многодетных семей. В очереди с пометкой «нуждающиеся» таких сегодня 5,5 тысяч.
Обеспечить каждую жильём планируют за 4 года.
Денис Никитин, заместитель начальника управления - начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Массовое жилищное строительство будет идти в Лошице, Масюковщине, на воинских территориях по улице Кабушкина, Шишкина.
Также продолжится застройка территории «Минск-Мир».
Ситуацию на рынке новостроек риелторы называют стабильной и благоприятной. «Однушка» в Каменной Горке, Уручье и других «спальных» районах сегодня стоит чуть больше 110 тысяч рублей. Такую же в «хрущёвке» или «брежневке» можно найти дешевле на 30 тысяч.
Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний:
В 2013 году наблюдался очень большой рост спроса и, следовательно, и цен.
В 2014 году высокие цены ещё сохранялись.
За последние 4 года однокомнатная квартира подешевела, в среднем, где-то на 30%.
Расширить свои границы в 2 раза город мог в 2016 году, тогда утверждали новый генеральный план.
Развиваться решили интенсивным путём: за счёт неосвоенных земель и реконструкции улиц.
Особое внимание архитекторы уделили комфорту и экологии.
Александр Акентьев, главный архитектор ПО «Минскградо»:
Именно в этих зонах, мы планируем действительно создать такие комфортные пространства, где бы была минимальная нагрузка транспортная и максимальный создан комфорт для пешеходов и всех жителей.
Что объединяет маму с коляской, бизнесмена и уличного музыканта? «Пешеходки» – тренд развития современной столицы. Скоро они появятся не только в центре, ещё 6 обустроят в крупных районах Минска.
Каждый пятый житель Беларуси – минчанин.
И даже при неизменных масштабах строительства жилья, обеспечить им всех желающих не удастся. Стоит обратить внимание на «города-спутники», отмечают специалисты.
Дома такие же, а цены в два раза меньше.