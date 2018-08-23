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Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной

23 августа 2018 12:08
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До конца года в Минске построят 78 домов. Эта цифра больше итоговой 2017 года почти в полтора раза, но в метрах существенной разницы нет. Более 750 тысяч «квадратов» в прошлом против 720 тысяч в нынешнем.

Свои подъезды для новосёлов уже открыли почти 40 новостроек.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-1

До боя новогодних курантов квартиру в столице получат более 600 многодетных семей. В очереди с пометкой «нуждающиеся» таких сегодня 5,5 тысяч.

Обеспечить каждую жильём планируют за 4 года.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-4

Денис Никитин, заместитель начальника управления - начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Массовое жилищное строительство будет идти в Лошице, Масюковщине, на воинских территориях по улице Кабушкина, Шишкина.

Также продолжится застройка территории «Минск-Мир».

Ситуацию на рынке новостроек риелторы называют стабильной и благоприятной. «Однушка» в Каменной Горке, Уручье и других «спальных» районах сегодня стоит чуть больше 110 тысяч рублей. Такую же в «хрущёвке» или «брежневке» можно найти дешевле на 30 тысяч.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-7

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний:
В 2013 году наблюдался очень большой рост спроса и, следовательно, и цен.

В 2014 году высокие цены ещё сохранялись.

За последние 4 года однокомнатная квартира подешевела, в среднем, где-то на 30%.

Расширить свои границы в 2 раза город мог в 2016 году, тогда утверждали новый генеральный план.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-10

Развиваться решили интенсивным путём: за счёт неосвоенных земель и реконструкции улиц.

Особое внимание архитекторы уделили комфорту и экологии.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-13

Александр Акентьев, главный архитектор ПО «Минскградо»:
Именно в этих зонах, мы планируем действительно создать такие комфортные пространства, где бы была минимальная нагрузка транспортная и максимальный создан комфорт для пешеходов и всех жителей.

Что объединяет маму с коляской, бизнесмена и уличного музыканта? «Пешеходки» – тренд развития современной столицы. Скоро они появятся не только в центре, ещё 6 обустроят в крупных районах Минска.

Каждый пятый житель Беларуси – минчанин.

Ситуацию на рынке новостроек в Минске риелторы называют стабильной и благоприятной-16

И даже при неизменных масштабах строительства жилья, обеспечить им всех желающих не удастся. Стоит обратить внимание на «города-спутники», отмечают специалисты.

Дома такие же, а цены в два раза меньше.

# Недвижимость в Минске # Экономика # Денис Никитин # Андрей Чернышев # Александр Акентьев

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