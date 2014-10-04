Как белорусскому пенсионеру собрать деньги на путевку в Грецию и на чем экономят директора банков?

Новости Беларуси. Не только депутаты и министры думают о бюджете - у каждой семьи есть свой финансовый ресурс, которым следовало бы распорядиться с умом.

Она идет в ногу со временем. В толпе студентов по этой стильной даме с летящей походкой никогда не скажешь, что ей 78. Галина Ивановна спешит на курсы английского. В так называемом «университете третьего возраста» она экономит на репетиторе. Образование для пожилых людей здесь бесплатное. И на шаг приближается к мечте — путешествие в Грецию. Туризм — хобби, на которое и тратится семейная копилка.

Галина Маркова:

Одна пенсия у нас рассчитана на домашний бюджет - на питание, на все, что по хозяйству необходимо приобрести. А вторую часть стараемся отложить на путешествие. У нас небольшие пенсии, миллиона три надо на месяц, чтобы жить. Раньше мы ездили, было 700-900$ для двоих. Поэтому каждый год не поедешь. Может быть, раз в три года.

Избегать дефицита в домашнем бюджете позволяют и современные технологии. После компьютерных курсов к ежемесячным платежам добавилась оплата Интернета, зато со скайпом телефонные счета свелись к минимуму.

Галина Маркова:

Льготный тариф на 12 гигабайт - 6 днем, 6 вечером (ночной тариф). 39 тысяч 900 рублей - это, я считаю, очень маленький. Это очень удобно. Пока я осваиваю, мне безлимитный пока не требуется.

В семье Галина Ивановна за министра финансов. Следит за акциями в супермаркетах, а на сэкономленные деньги позволяет себе поход в парикмахерскую или обновку.

Галина Маркова:

С обновками сложно. Хочу сказать, что не всегда могу выбрать для себя конкретно что-то, но если мне нравится, то вопрос не стоит. Конечно, не заоблачные цены, безусловно, не от кутюр.

Андрей Казимирович — председатель правления банка. Дома у опытного банкира семейный бюджет, само собой, принимается в первом чтении. Хотя супруга имеет не только доступ к средствам, но и полное право вносить поправки.

Андрей Жишкевич, председатель правления банка, доктор экономических наук:

У нас в этом смысле полное равенство. У меня, как у продвинутого банковского клиента, есть дополнительная карточка к моему зарплатному счету, которая есть у супруги. И она абсолютно вольна в использовании этих средств тоже. По крупным покупкам мы вместе принимаем решения.

Планирование — секрет сбалансированного бюджета, делится руководитель банка. Андрей Казимирович на экономии в домашнем хозяйстве не зацикливается, хотя лампочки только энергосберегающие покупает. А вот деньги на бренды выбрасывать не станет.

Андрей Жишкевич, председатель правления банка, доктор экономических наук:

Избыточная, показушная роскошь, мне кажется, не имеет логики. Есть такой образ - Скрудж Макдак, который чахнет над своими деньгами. Я достаточно свободно трачу деньги на отдых, на здоровье, но при этом без особых излишеств. То есть в питании том же самом я не вижу разницы. Наоборот, мне будет, наверное, приятно съесть картошку, как нормальному белорусу, чем, условно, фуа-гру.

А вот на чем не экономит финансист, так это на путешествиях. Но и о будущем старается заботиться, по возможности откладывая энную сумму каждый месяц.

Андрей Жишкевич, председатель правления банка, доктор экономических наук:

Больше откладываем на жилье, понимаем, что и дети со временем вырастут. Тоже, как родителям, нам захочется в этом смысле им помочь. Поэтому скорее у нас сейчас сбережения ориентированы на использование для жилищных вопросов.

Депутат Валерий Анатольевич тем временем участвует в верстке бюджета государственного. Приоритеты в нем останутся прежними, рассказали в программе «Картина мира» на «Россия-Беларусь».

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Простым людям интересна стабильность, чтобы не было резких изменений, чтобы действительно быстро не росла налоговая база - не надо было много отдавать денег, чтобы можно было строить планы, чтобы можно было четко предсказать, что будет через полгода - год. Деньги, в первую очередь, будут направляться туда, где они более необходимы, где мы ждем некий рост, где мы думаем, что это повлияет на экономику всей страны.

А эта большая семья, где кроме мамы с папой пятеро детей, как маленькое государство, живет по своим законам. Когда много детей, деньги тратятся порой стихийно, выручают порой соглашения на уровне младших членов семьи.

Екатерина Дворецкая, многодетная мама:

Договариваемся, если крупная трата - телефон в подарок или планшет, то тебе сейчас, другому через месяц - два, если одежда, то по мере нужды - кому что надо, тогда и покупаем. Младшие, естественно, хорошие вещи донашивают.

Подспорье и льготы для многодетных семей.

Екатерина Дворецкая, многодетная мама:

Бесплатные обеды в школах, садики 50%, учебники 50%. С жильем - это главная существенная помощь государства.

Екатерина считает: лучше ремонт подождет, но на питании детей экономить нельзя. В свежих фруктах или лакомствах никогда не отказывает малышам. Дефицит семейного бюджета потом компенсирует на охоте или рыбалке глава семейства. Но и неприкосновенный запас в период подготовки к школе или новогодних праздников, когда расходы растут, становится палочкой-выручалочкой.

Екатерина Дворецкая, многодетная мама:

Пытаюсь по мере возможности где-то что-то отложить, пусть я потом залезу в эту заначку, но не одалживая у кого-то, а залазишь в свой карман.

Как сэкономить и даже приумножить средства — у каждого свой рецепт. Но как на уровне государства, так и семьи действуют одинаковые механизмы. В выигрыше обычно те, кто увеличивает доходы, а не сокращает траты.