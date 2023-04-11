Годовая инфляция в Беларуси снизилась до 6%. Что прогнозируют аналитики?

Новости Беларуси. Годовая инфляция в Беларуси снизилась до 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель роста цен снижается восьмой месяц подряд. В марте он упал довольно резко.

В прошлом месяце дешевели продукты, бытовая химия, топливо и услуги связи. Внедрение новой системы ценообразования позволило в кратчайшие сроки стабилизировать ценовую ситуацию и снизить инфляцию до целевых параметров. Напомним, годовая инфляция в нашей стране стала двузначной в октябре 2021 года. Пик ее пришелся на июль 2022-го. В этом году в планах у Нацбанка и Совмина удержать показатель в пределах от 7 % до 8 %. В Белстате отметили, что эти цифры совпадают с прогнозами Евразийского банка развития. При отсутствии резких шоковых ситуаций для экономики страны, его аналитики прогнозируют существенное снижение роста индекса цен до 4 % к середине года.