Александр Лукашенко: ветераны оказались фактически опорой нашей государственности. Нельзя их обидеть ни в коем случае

2020-й стал во всех отношениях непростым. В начале года возникли вопросы в работе нефтехимического комплекса, затем COVID-19 буквально парализовал работу мировой экономики. Карантинные меры, принятые некоторыми странами, ограничение передвижения грузов, закрытие границ явно не пошли на пользу.

Президенту доложили, что по итогам года дефицит бюджета может составить 5 миллиардов рублей. Как отметил глава Минфина, в этом нет ничего сверхъестественного, поскольку у нас есть остатки в белорусских рублях, накопленные за предыдущие профицитные годы, и в случае необходимости их будут привлекать для выполнения всех обязательств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое. 40 %, чего бы нам ни стоило, мы должны держать в стране – от уровня заработной платы.

Ветераны оказались самыми стойкими и надежными нашими людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Нельзя их обидеть ни в коем случае. Если мы их обидим, значит, мы просто не власть и не государство. Конечно, время непростое.

Мы сегодня говорим о том, что мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса (это очень большие расходы), плюс еще напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги – никто же деньги из них не считает. На 500 млн мы уже видим потерь, а сколько косвенных будет потерь – вопрос. Поэтому тоже отразится на бюджете.