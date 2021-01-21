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Министр экономики Беларуси: в инвестпрограмме останутся те проекты, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу

21 января 2021 13:53
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Новости Беларуси. От инвестиционной программы до совершенствования работы в сфере агроэкотуризма. Глава государства во Дворце Независимости собрал совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр экономики Беларуси: в инвестпрограмме останутся те проекты, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу-1

Президент акцентировал внимание: в непростое время важно сосредоточиться на самых значимых проектах, нужных государству и людям, грамотно расставить приоритеты. А амбициозные, но не первостепенные задачи можно и нужно перенести на более позднее время. Государственная инвестиционная программа будет доработана. Ревизию документа специалисты проведут в ближайшее время и внесут на рассмотрение Президента.

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Министр экономики Беларуси: в инвестпрограмме останутся те проекты, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
У нас появляется еще возможность для того, чтобы пересмотреть те проекты, которые сегодня были рассмотрены на совещании, и оставить в государственной программе именно те, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу и в плане создания новых рабочих мест, и в плане поступления налогов в местные бюджеты, и в отношении поддержки районов, отстающих в развитии. Поэтому в целом, если характеризовать именно выводы в отношении государственной инвестиционной программы, она должна стать эффективной в отношении вкладывания государственных ресурсов.

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Червяков # Фотофакт

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