Министр экономики Беларуси: в инвестпрограмме останутся те проекты, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу

Президент акцентировал внимание: в непростое время важно сосредоточиться на самых значимых проектах, нужных государству и людям, грамотно расставить приоритеты. А амбициозные, но не первостепенные задачи можно и нужно перенести на более позднее время. Государственная инвестиционная программа будет доработана. Ревизию документа специалисты проведут в ближайшее время и внесут на рассмотрение Президента.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

У нас появляется еще возможность для того, чтобы пересмотреть те проекты, которые сегодня были рассмотрены на совещании, и оставить в государственной программе именно те, которые в ближайшее время дадут реальную отдачу и в плане создания новых рабочих мест, и в плане поступления налогов в местные бюджеты, и в отношении поддержки районов, отстающих в развитии. Поэтому в целом, если характеризовать именно выводы в отношении государственной инвестиционной программы, она должна стать эффективной в отношении вкладывания государственных ресурсов.