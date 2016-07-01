Новости экономики 01.07.2016

Новости Беларуси. Национальный банк поводит ликбез среди населения. Куда звонить и обращаться, если у вас возникли вопросы в связи с переходом на новые купюры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Контакт-центр Нацбанка работает без выходных. Ближайший уик-энд специалисты главного регулятора будут консультировать белорусов по вопросам деноминации. С 9 до 17 вы можете позвонить по номеру 306-00-02, либо заполнить электронную форму на сайте Нацбанка в разделе Деноминация-2016. Самые частые вопросы связаны с оборотом банкнот образца 2000-ого года. Так вот, согласно постановлению регулятора, рассчитываться такими купюрами можно до 31 декабря этого года.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ

Нацбанк сегодня снизил ставку рефинансирования. Минус 2 пункта, и теперь определяющий показатель равен 20-ти процентам. Финансовый регулятор аргументирует свои действия замедлением инфляции – цены в мае росли меньшими темпами, чем в апреле. Следующий шаг, которого ждут от банковской системы, - снижение ставок по кредитам. Ведь именно на размере рефинансирования завязаны займы, которые получают физические и юридические лица.

В КОМАНДИРОВКУ

В Беларуси выросли командировочные. С 1 июля на проживание в пределах страны будут выплачивать 7 рублей, увеличение на 16 процентов. Если сотрудник не предоставит чек из гостиницы, то сможет рассчитывать на 2,5 рубля на ночлег. Что касается суточных, то теперь по стране они составят 3,5 рубля.

ЛЕКАРСТВА ПОДЕШЕВЕЮТ

Оптовые надбавки на лекарства отвязали от доллара. С 1 июля они будут зависеть от базовой величины. Последняя после деноминации составляет 21 рубль. В связи с привязкой к национальной валюте эксперты прогнозируют снижение цен на медикаменты в среднем на 2%.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Плательщики НДС перешли на электронные счета-фактуры. Теперь виртуальный документ стал обязательным для тех, кто работает с налогом на добавленную стоимость. По оценкам профильного министерства – это более 130 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Подобная практика преследует несколько целей – полную прозрачность всех финансовых операций и сокращение временных затрат на обмен документами.