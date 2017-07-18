«Министерство промышленности довело уровень своих заказов до 35%»: о проблемах производств говорили в правительстве 18 июля

Новости Беларуси. В развитии Оршанского региона отмечена положительная динамика. В правительстве 18 июля говорили о выполнении поручений главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сократилось число убыточных предприятий, организации полностью погасили задолженность по зарплате. Улучшились в целом экономические показатели. Есть сдвиги в промышленном производстве, неплохие результаты у строителей, растет товарооборот.

Между тем, проблемные вопросы остаются. В первую очередь, обращают внимание на производства. Среди предприятий, которым требуется перезагрузка, Оршанский инструментальный завод.