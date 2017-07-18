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«Министерство промышленности довело уровень своих заказов до 35%»: о проблемах производств говорили в правительстве 18 июля

18 июля 2017 14:13
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Новости Беларуси. В развитии Оршанского региона отмечена положительная динамика. В правительстве 18 июля говорили о выполнении поручений главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сократилось число убыточных предприятий, организации полностью погасили задолженность по зарплате. Улучшились в целом экономические показатели. Есть сдвиги в промышленном производстве, неплохие результаты у строителей, растет товарооборот.

Между тем, проблемные вопросы остаются. В первую очередь, обращают внимание на производства. Среди предприятий, которым требуется перезагрузка, Оршанский инструментальный завод.

«Министерство промышленности довело уровень своих заказов до 35%»: о проблемах производств говорили в правительстве 18 июля-1

Владимир Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Министерство промышленности довело уровень своих заказов до 35%. Ищем различные варианты загрузки. Приводим в соответствие технологические процессы, рассматриваем инвестиционный проект развития завода на ближайшие 3-5 лет.

Я уверен, что где-то к концу августа мы придем к пониманию провести серьезное техперевооружение по технологии изготовления современного инструмента и выйти на уровень – не буду говорить 100%, но близко к этому по обеспеченности нашими предприятиями собственными инструментами и оснасткой.

В правительстве рассчитывают привлечь инвестиции и на другие проблемные предприятия. В целом, меры, которые планируют применить в Оршанском районе, должны помочь вывести регион на качественно новый уровень.

# Экономика # Государственная политика в области промышленности # Фотофакт

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