Белорусские нефтяники будут добывать газ на месторождениях Украины

Новости Беларуси. Предприятие «Белоруснефть» выиграло тендер на бурение нескольких скважин. Детали реализации контракта уже обсуждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря активной работе украинского дочернего предприятия, «Белоруснефть» заметно активизировала свою деятельность на этом рынке. Завершаются работы по контракту на гидроразрыве пласта в Полтавской области. Вскоре сотрудники предприятия приступят к проведению 3D-сейсморазведки на нескольких украинских месторождениях.