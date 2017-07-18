Экспорт IT-продукции планируют увеличить в Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. На миллиард долларов планирует увеличить экспорт IT-продукции Беларусь в 2017 году. Об этом сообщили 18 июля в госкомитете по науке и технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подводят итоги инновационного развития страны. За 10 лет отечественная IТ-индустрия шагнула вперед, мы усовершенствовали правовую базу, и инновационную инфраструктуру. Следующий шаг к развитию – предоставление ученым так называемого «права на риск».