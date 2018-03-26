Министерство финансов объяснило бухгалтерам, как правильно считать криптовалюту

Новости Беларуси. Профильное ведомство разработало национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности цифровых знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически это первый нормативно-правовой акт по криптовалюте, который составлен в развитие IT-декрета. Он вступит в силу 28 марта.

Токены, которые получают организации, принимаются к бухгалтерскому учету в зависимости от способа их приобретения и возможного назначения.

Минфин также определил подходы к оценке стоимости токенов. В ведомстве уточнили, какая именно информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухотчетности организации.