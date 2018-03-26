«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус

Новости Беларуси. Тест-драйв белорусского электробуса проведут в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты оценят возможности транспорта в условиях горной местности. Интерес к экологически чистым машинам проявляют не только в грузинской столице, но и ещё в трёх крупных городах этой страны. Все они нуждаются в серьёзном обновлении парка городского транспорта. Уже больше 10 лет по улицам столицы Грузии не ездят трамваи и троллейбусы.

Минск и Тбилиси рассматривают вопрос и производства электробусов на территории Грузии. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это будет не просто сборка и поставки «зеленого» транспорта, а комплексный проект.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Это будет один пока электробус, но я думаю, в ближайшие две недели будут проработаны все нюансы. Все хотят его вживую потрогать, поездить на нем, чтобы он прошел определенный километраж. По результатам эксплуатации в Минске, выявлены положительные моменты: это и снижении энергозатрат, стоимость одного километра перевозки дешевле, чем троллейбуса.