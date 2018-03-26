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«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус

26 марта 2018 13:11
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Новости Беларуси. Тест-драйв белорусского электробуса проведут в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус-1

Специалисты оценят возможности транспорта в условиях горной местности. Интерес к экологически чистым машинам проявляют не только в грузинской столице, но и ещё в трёх  крупных городах этой страны. Все они нуждаются в серьёзном обновлении парка городского транспорта. Уже больше 10 лет по улицам столицы Грузии не ездят трамваи и троллейбусы.

«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус-4

Минск и Тбилиси рассматривают вопрос и производства электробусов на территории Грузии. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это будет не просто сборка и поставки «зеленого» транспорта, а комплексный проект. 

«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус-7

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это будет один пока электробус, но я думаю, в ближайшие две недели будут проработаны все нюансы. Все хотят его вживую потрогать, поездить на нем, чтобы он прошел определенный километраж. По результатам эксплуатации в Минске, выявлены положительные моменты: это и снижении энергозатрат, стоимость одного километра перевозки дешевле, чем троллейбуса.

«Все хотят его вживую потрогать». В Грузии протестируют белорусский электробус-10

Кроме того, обе столицы будут продолжать развивать партнёрство в культуре, образовании и жилищном хозяйстве, обмениваться инвестиционными предложениями и проводить бизнес-форумы между деловыми кругами. 

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Грузия # Николай Рогащук

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