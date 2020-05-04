Минфин увеличил цены скупки драгметаллов у граждан

Новости Беларуси. Скупки и ломбарды снова переписывают ценники на принимаемые у граждан драгоценные металлы в виде изделий и лома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото, платина и серебро всех проб заметно дорожают. К примеру, за грамм золота самой ходовой 750-й пробы теперь можно выручить 90 рублей (почти на 10 рублей больше, чем по предыдущему прейскуранту). За такое же количество платины 950-й пробы дадут 51 рубль и 30 копеек, а стоимость серебра 960-й пробы выросла до 1 рубля и 5 копеек. Новые цены действуют с 4 мая.