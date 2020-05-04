Новости экономики за 04.05.2020

Новости Беларуси. Когда ветераны смогут звонить по межгороду бесплатно? Какой продукт впервые был выставлен на экспортные торги Белорусской универсальной товарной биржи, а также когда и насколько увеличились цены на скупаемые драгоценные металлы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА БУТБ УСПЕШНО ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ САХАРОМ НА ЭКСПОРТ

Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент. В понедельник успешно прошли первые экспортные торги сахаром. По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан продано более 2 000 тонн продукта на сумму около 1,5 миллиона рублей. Чтобы это стало возможным, была проделана большая работа по изучению целевых рынков и привлечению потенциальных покупателей. В результате на бирже аккредитовался целый ряд компаний из Средней Азии.