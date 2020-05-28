Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом

Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги для трех белорусских банков на уровне B со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинги госбанков совпадают с кредитным рейтингом страны и учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости. По мнению агентства, проводимая в Беларуси фискальная и монетарная политика позволит сохранить макроэкономическую стабильность и управлять рисками рефинансирования долговых обязательств, несмотря на существенное влияние пандемии.