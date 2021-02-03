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Минфин рассчитывает в первом полугодии получить второй транш российского кредита

03 февраля 2021 14:30
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Новости Беларуси. Министерство финансов планирует получить второй транш российского кредита в 500 миллионов долларов в течение полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин рассчитывает в первом полугодии получить второй транш российского кредита -1

Правительства двух стран подписали соглашение о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита 21 декабря 2020 года. Размер ссуды – один миллиард долларов. Согласно подписанному документу, один транш был перечислен в 2020 году, второй планируется получить в 2021-м.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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