Минфин рассчитывает в первом полугодии получить второй транш российского кредита

Новости Беларуси. Министерство финансов планирует получить второй транш российского кредита в 500 миллионов долларов в течение полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительства двух стран подписали соглашение о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита 21 декабря 2020 года. Размер ссуды – один миллиард долларов. Согласно подписанному документу, один транш был перечислен в 2020 году, второй планируется получить в 2021-м.