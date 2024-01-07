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Беларусь и Саудовская Аравия намерены масштабировать сотрудничество – Алейник

07 января 2024 13:45
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Беларусь и Саудовская Аравия намерены придать динамику всему спектру двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Саудовская Аравия намерены масштабировать сотрудничество – Алейник-1

Сегодня он провел переговоры в Эр-Рияде. Дипломаты констатировали обоюдное желание масштабировать сотрудничество. Участники встречи высоко оценили динамику развития политических, экономических и гуманитарных связей Беларуси и Саудовской Аравии. Отметим, в делегацию от нашей страны также вошли представители Центра маркетинга и Парка высоких технологий.

# Международное сотрудничество # Экономика # Сергей Алейник

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