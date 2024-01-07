Беларусь и Саудовская Аравия намерены масштабировать сотрудничество – Алейник

Беларусь и Саудовская Аравия намерены придать динамику всему спектру двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня он провел переговоры в Эр-Рияде. Дипломаты констатировали обоюдное желание масштабировать сотрудничество. Участники встречи высоко оценили динамику развития политических, экономических и гуманитарных связей Беларуси и Саудовской Аравии. Отметим, в делегацию от нашей страны также вошли представители Центра маркетинга и Парка высоких технологий.