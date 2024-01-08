Новости экономики за 08.01.2024

Как обстоят дела с резервными активами Беларуси? Какие страны стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на биржевых торгах? И почему Саудовская Аравия снижает цены на нефть для потребителей по всему миру? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НАЦБАНК: МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ ОСТАЮТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Международные резервные активы Беларуси остались на высоком уровне и превышают пороговое значение на два миллиарда долларов. По данным Нацбанка, на начало года золотовалютные резервы страны составляют 8 миллиардов 127 миллионов долларов в эквиваленте. Перед профильными ведомствами стояла задача удержать уровень резервных активов не меньше 6 миллиардов долларов на 1 января 2024 года. Правительство страны и регулятор успешно справились с этой целью. На текущий год ориентир для ЗВР установлен в тех же пределах. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РАСТУТ В БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД

Контейнерные железнодорожные перевозки грузов растут в Беларуси уже второй год подряд. Белорусская железная дорога за прошедший год в общей сложности перевезла свыше 1 миллиона 20-футовых контейнеров. Одним из основных направлений в контейнерных перевозках БелЖД в последние годы является Китай. В 2023-м в эту страну по сухопутным маршрутам, а также через российские порты было отправлено более 1 500 контейнерных поездов. Это на 50 % больше, чем в 2022 году. КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН И РОССИЯ СТАЛИ КРУПНЕЙШИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА БУТБ В 2023 ГОДУ

Биржевой экспорт пиломатериалов в 2023 году вырос почти в два раза по сравнению с 2022-м. Сейчас белорусская пилопродукция поставляется в 17 стран мира. В начале декабря к сделкам подключилась и Южная Корея. Первая партия материала для азиатской страны вышла объемом 400 кубометров. Китай, Азербайджан и Россия вошли в тройку крупнейших покупателей отечественного сырья. Активность резидентов из этих стран обеспечила почти три четверти общего объема экспортных сделок с пилопродукцией в натуральном выражении. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ