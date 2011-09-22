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Минэкономики: Национальная валюта будет укрепляться — будет расти в долларовом эквиваленте зарплата

22 сентября 2011 11:02
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Лучше всего в нынешний период работает ориентированная на экспорт отечественная промышленность. В июле объем выручки за проданные за границу товары достиг рекордной отметки за последние 6 лет.

Сокращаются складские запасы по сравнению с прошлым годом. Если в июле 2010-го менее половины произведенной продукции ушло на экспорт, то за этот месяц — уже 65%. Одновременно снижается спрос на импорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме этого, в Минэкономики отметили, что трудовые зарплаты постепенно приближаются в стране к сбалансированности. То есть платят ровно столько, сколько реально зарабатывают в нынешней экономической ситуации.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы, конечно, рассчитываем и траектория движения говорит о том, что национальная валюта будет укрепляться. Безусловно, в этой связи будет укрепляться — расти в долларовом эквиваленте — зарплата к концу года. Таковы наши прогнозы.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Зарплаты в Беларуси

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