Минэкономики: Национальная валюта будет укрепляться — будет расти в долларовом эквиваленте зарплата

Лучше всего в нынешний период работает ориентированная на экспорт отечественная промышленность. В июле объем выручки за проданные за границу товары достиг рекордной отметки за последние 6 лет.

Сокращаются складские запасы по сравнению с прошлым годом. Если в июле 2010-го менее половины произведенной продукции ушло на экспорт, то за этот месяц — уже 65%. Одновременно снижается спрос на импорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме этого, в Минэкономики отметили, что трудовые зарплаты постепенно приближаются в стране к сбалансированности. То есть платят ровно столько, сколько реально зарабатывают в нынешней экономической ситуации.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы, конечно, рассчитываем и траектория движения говорит о том, что национальная валюта будет укрепляться. Безусловно, в этой связи будет укрепляться — расти в долларовом эквиваленте — зарплата к концу года. Таковы наши прогнозы.