Лукашенко: Уровень показателей — ваш нижний барьер, нужно за него зубами вцепиться

Рабочая поездка президента по Минской области началась с хозяйства «Гастелловское». Агропредприятие специализируется на животноводстве, выращивании зерновых культур, картофеля и кукурузы. Последняя в этом году порадовала урожайностью по всей стране. Она почти в два раза выше прошлогодней — 78 центнеров с гектара.

Ставку именно на эту культуру сделали буквально 10 лет назад. Раньше почти весь семенной материал завозили из-за рубежа. Теперь в стране 2 кукурузокалибровочных завода. А два из трех зерен — белорусского производства. Экономия — в десятки миллионов евро. Аграрии уверяют, уже в ближайшее время весь посевной материал будет отечественным.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

По семенам тоже в этом году хорошая урожайность, очень большой объём идёт, даже заводы не могут столько принять, сколько мы им можем положить.

Александр Лукашенко поинтересовался и в целом качеством собранного в стране урожая и поручил всем губернаторам заканчивать с экспериментами и уже со следующего года окончательно определиться со структурой севооборота.

Александр Лукашенко:

Последний год у вас — закончили эксперименты, он должен знать, на каком поле что сеять.

Этот год был нормальным. Уровень показателей — это ваш нижний барьер, нужно за него зубами вцепиться и не допускать ниже, чем в этом году.

Здесь же на поле главе государства продемонстрировали и ноу-хау белорусских машиностроителей — новый кукурузоуборочный комбайн. Он измельчает 42 килограмма зеленой массы в секунду. Тем самым, по производительности обгоняет ведущие мировые бренды. Пока с конвеера сошли только 2 таких агрегата — они проходят испытания. В планах машиностроителей уже в следующем году наладить серийное производство. Гомсельмаш может выпускать до полусотни таких машин в год. Но потребность хозяйств значительно выше. Поэтому Александр Лукашенко ставит четкую задачу: обеспечить хозяйства новой техникой в полной мере.

Александр Лукашенко:

Надо меньше по полям ходить — он умеет убирать, техника есть. А вот вы проконтролируйте там, где должны. Как в советские времена: помнишь, такую страшную технику красишь, гладишь, мажешь, на линеечку готовности, на хранение — все проверяли. Это надо возобновить. Поэтому давайте это доброе дело вернем. Контроль за тем, что мы поставили сельскому хозяйству. Они бы никогда сами без помощи не купили этого. Поэтому имеем право контролировать. И поставлять нужно то, что им необходимо. Железно то, что им нужно.

Еще одна актуальная тема, которая была на повестке дня президента — картофелеводство. Уборка «второго хлеба» в самом разгаре. Как известно, наша страна входит в восьмерку самых крупных производителей картошки в мире и занимает 1-е место по ее производству на душу населения. В нынешнем году планируют убрать 1,5 миллиона тонн. В хозяйстве «Восток» картофелеводство — одно из основных направлений. Только на продаже клубней — больше 40% рентабельности. Поэтому прошлой весной площади под эту культуру удвоили.

Сегодня почти половина урожая картошки — в закромах. Только вот здесь возникает проблема: не во всех этих закромах клубни доживут до весны. Еще в прошлом году президент дал поручение отказаться от складирования в буртах. Ведь это приводит к потерям почти половины урожая. Уже сегодня результат есть. В стране появляется все больше современных картофелехранилищ. Причем, как показывает практика хозяйства «Восток», дело это не такое и затратное. Здесь старое здание реконструировали и оснастили необходимой техникой. В планах хозяйства возведение еще одного хранилища на 7 тысяч тонн.

Александр Лукашенко:

Вопрос был в прошлом году жестко поставлен – произвели, производить научились, совершенствуемся, теперь надо хранить. Это не новая постановка вопроса, а ещё с советских времен мы талдычили, что надо хранение. В прошлом году было принято железное решение: мы по требованию и настоянию Батуры отступили от этого и сказали, что в этом году в буртах ничего не храним, никакой картошки, никакой моркови. Все должно храниться таким образом. Это идеология.

Материальная вещь состоит в том, что нам надо выжать максимум из Минска, областей и других городов. Таких помещений, как здесь, и намного лучше, в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске — море. Их надо утеплить, как здесь сделано. Это же приспособленное здание. Второй год хранится, 5% отходов. Таких море у нас помещений, и их надо приспособить и забить, по-крестьянски говоря, продукцией. И мы в любое время года можем продавать по высоким ценам продукцию. И свой народ кормить. Вот и вся идеология.

А это — уникальное в стране плодохранилище. Принадлежит оно Академии наук, но здешний опыт распространяют по всей Беларуси. Этот огромный склад полностью автоматизирован. В зависимости от содержимого хранилище готово подстроиться под нужную температуру и влажность воздуха. Под наблюдением ученых — десятки сортов фруктов, из которых выбирают самые устойчивые к любым условиям хранения.

Вообще сам институт плодоводства, который находится в Самохваловичах, в своем роде уникален. Здесь собрана крупнейшая селекционная коллекция в Центральной Европе — 4,5 тысячи наименований. Помимо привычных груш и яблок здесь выращивают и экзотику — абрикосы, грецкий орех, виноград. Последнего здесь аж 300 сортов. Но, несмотря на изобилие фруктов на выставочном стенде, Александр Лукашенко решил попробовать здешнюю антоновку.

Буквально в двух шагах налажена и переработка фруктов. Подобное производство — пока единственное в стране. Весь процесс практически безотходный. Возьмем, к примеру, яблоко. На одной установке производят яблочный сок. Рядом из оставшейся мякоти делают джем. А из высушенных остатков потом производят плодово-ягодные порошки, которые добавляют в выпечку. Таким образом, если на конвейер попадает обычное яблоко, в конце процесса — товар с высокой добавленной стоимостью. Отсюда прибыль, эффективность, а главное — экологичность.

Вячеслав Самусь, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

Общемировая тенденция такова в высокоразвитых странах, в первую очередь Европы: отказ от производства восстановленных соков из концентратов. Поэтому стратегическая задача, которая прописана в государственной комплексной программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в республике — переход на наутральные соки.

Как обстоят дела в животноводческой сфере, рассказывали на территории хозяйства «Гастелловское». Основное направление здесь — молочное (это 60% выручки предприятия.) Для увеличения продуктивности совсем недавно здесь реконструировали ферму. Теперь в хозяйстве — 1200 буренок, которых выращивают по самым современным технологиям. Однако, рассказывает руководитель хозяйства, важнейшая составляющая успешного животноводства — кормовая база. Сейчас в Гастелловском, как и во многих других агропредприятиях страны готовятся к зиме.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское:

50% успеха молочной продуктивности зависит, конечно, от кукурузного силоса. Вопрос только заключается в том, чтобы его правильно засилосовать, законсервировать, сохранить.

Хранение травяного корма пока тоже остается проблемой. Консервирование в силосные ямы не способно обеспечить стопроцентную сохранность, как, к примеру, специальноая упаковка. Пока ее приходится закупать за рубежом, однако скоро в Беларуси освоят и такое производство. Пленка Борисовского завода пластмасс уже проходит испытания.

В целом, увиденным в хозяйствах Александр Лукашенко остался доволен. Но, тем не менее, пробелы в сельском хозяйстве страны еще остались. Об этом уже обстоятельно говорили на специальном совещании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».