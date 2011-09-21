Лукашенко: Главный смысл корректировки в том, что шальных денег больше не будет

Сельское хозяйство всегда на особом счету у главы государства. В сезон — от ранней весны до поздней осени — ни одна рабочая поездка по регионам не обходится без детального анализа дел в отрасли. Но так масштабно, как сегодня, о самых острых проблемах не говорили уже давно.

В зале — в большом составе члены правительства, губернаторы, представители Администрации Президента, госорганов, ученые, руководство банков, а также сельхозорганизаций страны, в которых неоднократно бывал Президент. Такой широкий состав участников только подтверждает глобальность подхода к решению проблем.

Александр Лукашенко:

Эти неурядицы, которые у нас были с валютой, на валютном рынке, и как следствие они возникли на потребительском рынке, ничем иным нельзя было объяснить, как паникой отдельных групп нашего населения. О причинах валютных «потрясений» мы также уже говорили. Нет необходимости это напоминать. Но я вас тогда предупреждал, что это все это очень даже временно. Поэтому не надо думать, что на этом жизнь остановится. И мы должны сделать все, чтобы жизнь на этом не остановилась.

Что мы видим спустя буквально одну неделю после того, как вы захотели абсолютно рыночного курса, рыночных отношений и так далее? Если вам правду сказать, то сегодня Мясниковичу Михаилу Владимировичу и Надежде Ермаковой надо работать так, чтобы этот доллар не обвалился ниже пяти установленных тысяч.

Народ предлагает валюту. И не только люди несут ее обменивать. Правда, люди – молодцы. Они сразу сориентировались, что курс высокий и надо быстрее обменять на белорусские рубли. Предприятия где-то запоздали, но тоже каждый день мы видим прирост валюты от предприятий. Я думаю, и сегодня такая тенденция. Притом в разы.

Это говорит о том, что нельзя останавливать жизнь. Она должна идти. Но эта ситуация должна была нас повернуть в нужную сторону, подкорректировать. Главный смысл корректировки в том, что шальных денег больше не будет. Никто вваливать в экономику и сельское хозяйство, как прежде, бешеных денег не будет. Я вам сразу хочу сказать, начиная совещание: если кто-то сюда пришел для того, чтобы что-то попросить, пожалуйста, бюджет у нас в стране прозрачный. Если есть в бюджете, давайте пересмотрим, поделим, переделим, как угодно, но незаработанных денег никто не даст. В банках кредиты, пожалуйста, берите, если устраивает. Предлагайте банкам гарантии, идите и берите кредиты по договоренности. Раз уже рыночно, значит, рыночно.

Но первые шаги, когда мы начали стабилизировать валютный рынок, говорят о том, о чем я вас предупреждал. Еще раз подчеркиваю: жизнь нельзя остановить.

Не в правилах президента много говорить об успехах. Хотя здесь есть что сказать. То, что сельское хозяйство может быть рентабельным, убедились сегодня сразу в нескольких хозяйствах. Средняя рентабельность без господдержки по стране 4,8%. Это при том, что многие несут и социальную нагрузку, обеспечивая население дешевыми продуктами.

В целом, все показатели выполняются. Уже завершена уборка зерновых и зернобобовых культур, близится к завершению жатва рапса, гречихи, проса. Зерна хватит и на продовольствие, и на фураж. Но объем работ еще большой.

Александр Лукашенко:

Те 8,5-9 миллионов тонн зерна, что мы перевезли, — это одна треть от того, что надо перевезти и убрать. И надо сказать, что по трудоемкости работ это серьёзные культуры. Заложить на хранение, хранилища нужны — нужно их доделать. Поэтому период самый напряжённый. И особое значение приобретают такие факторы как организация работ, соблюдение технологических требований., недопущение потери материальных ресурсов, и самое главное — сохранность урожая.

Необходимость этого оперативного совещания вызвана ещё и тем, что как-то погода нас убаюкала, и все думают, что и октябрь будет такой же, как и сентябрь-август, и вообще год был неплохой. Дорогие мои, не будет, в Беларуси всё уравновешено: если сегодня засушило, то завтра зальёт. А это не лето, и послезавтра уже не высохнет. Поэтому нужна соответствующая встряска всем кадрам, снизу доверху. И я хочу, чтобы это имели в виду. Нельзя довольствоваться только завершением уборки хлебов, почивать на лаврах и ждать «Дожынок». Напряженность сельхозработ не должна ослабевать! «Дожинки» — ещё один рубеж, там уже придётся отчитываться перед народом. Поэтому основные работы к этому времени нужно завершить.

Сейчас параллельно с уборкой урожая хозяйства ведут сев озимых культур. Этот особый сев, так мы никогда не сеяли. И мы действительно так не сеяли по качеству. Но технологически качественно вовремя мы должны закончить сев озимых. Озимые культуры должны в оптимальном своём росте войти в зиму для того, чтобы они сохранились и для того, чтобы иметь в будущем нормальный урожай.

Я уже сказал министру и губернаторам, это касается всего правительства: все эксперименты на земле в этом году в хозяйствах закончены. Каждая область знает, где сеять, что сеять и в каком объеме. Поэтому ошибок больше быть не должно. Техники для того, чтобы посеять озимые, у нас предостаточно. Но ещё раз подчёркиваю: важно строго соблюсти технологические регламенты сева, без этого не получишь хорошего урожая. Очень важно предусмотреть и оптимальную структуру посева озимых культур. Да и вообще, структуру посевов надо, где нужно пересматривать, но самое главное — надо быть поаккуратнее и с кукурузой. Ни в коем случае нельзя допустить крайностей.

Перед участниками совещания глава государства поставил сразу целый ряд вопросов — как обеспечивается растительным и животноводческим сырьем перерабатывающая промышленность. Есть вопросы по заготовке пивоваренного ячменя. Что делается для заполнения стабилизационных фондов — по заготовке картофеля, моркови, других овощей и фруктов и мясомолочной продукции. Хватает ли хранилищ. В этой части президент неоднократно давал ряд поручений.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В текущем году будет введено три мощнейших хранилища в хозяйствах, которые имеют по 500-600 гектар картофеля.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Под угрозой срыва находится выполнение поручения по исключению хранения картофеля в буртах. По фактическому состоянию дел, проверенных Комитетом госконтроля на местах, в текущем году не будут введены в действие 21 картофелехранилище из 103, запланированных государственной программой развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 2011-2015 год — или 20% от задания. Надо сказать, что области ищут другие варианты решения вопросов по приспособленным помещениям. Есть образцы того, как это можно делать на местах, Минсельхозпрод об этом знает и старается эту практику вводить.

Александр Лукашенко:

Михаил Иванович, не дай Бог, Вы сгноите хоть одну тонну картошки. Смотрите, чтобы Вы, выполняя мое требование, не запихнули картошку просто с глаз долой. А Вам, Александр Серафимович, надо взять на контроль и посмотреть.

Проблемы, по-прежнему, по льноволокну. Хозяйства не справляются.

Александр Лукашенко:

Михаил Владимирович (Мясникович – ред.), Вы тоже себе запишите, Администрации и Комитету на контроль. Персонально вице-премьер ответит за эту культуру с будущего года. Он умеет возделывать лён, я это знаю. Поэтому ваша задача — выполнить моё поручение, кровь из носу. Это не значит, что с правительства снимается ответственность по модернизации Орши, и так далее. Но таким образом «телепаться» со льном нельзя. Если бы не умели возделывать этот лён — но мы же умели это делать!

Важной статьей дохода в АПК остается экспорт. За семь месяцев Беларусь продала за рубеж сельхозпродукции на 2 миллиарда 400 тысяч долларов. Это на треть больше прошлогоднего. До конца года будут все 4 миллиарда. Рентабельность экспортной говядины, к примеру, почти 41 процент, свинины на десять меньше, а казеина — 62.

Спрос на внешних рынках неизменно высокий и даже выше наших возможностей, к чему оказались хозяйства не готовыми. Но планку в 7 миллиардов за пятилетку по экспорту — никто не отменял, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Сельское хозяйство вносит весомый вклад, как раньше говорили, в решение главной задачи – получения валюты в страну. В этом году около 4 млрд. долларов сельхозпродукции мы продадим. Это наш огромный ресурс. Восполняемый, возобновляемый. Это не нефть и газ.

Мы это все умеем делать. Была поставлена задача осуществить прорыв в заготовке сенажа. Сегодня уже пленку сделали, которую не могли сделать. На испытание отправили. Может, с первого раза не получится, а, может, и получится. Со второго захода, но к новому урожаю мы сенаж должны упаковать в рулоны и завернуть в эту пленку. И так по всем направлениям. Мы это нащупали, апробировали и этим путем надо идти.

Нельзя остановиться. Остановимся – оставим еще большие долгострои и недострои, чем это было после советского периода развития нашего государства.

Я не хочу говорить о том, что мы обеспечили продовольственную безопасность в нашей стране. Хотя это наиважнейший вопрос. Я иногда думаю: пятая наша колонна пытается раскачать государство. Никогда ничего не получится, если у тебя гражданин накормлен и одет. Никакой раскачки не будет. Тем более, белорусы неглупые люди, они помнят, что было в советские времена, видели, что было 10 лет назад, и видят, что есть сейчас.

Строительство в АПК. Президент требует при сокращении льготного финансирования выдержать все запланированные объемы. Сделать это сельхозорганизациям непросто, но возможно — удешевляя строительство и оптимизируя расходы. И время показало — где на земле есть хозяин, который не ждет дотаций, там есть и подвижки. Сейчас по стране строится 169 молочно-товарных ферм, в стадии реконструкции — еще 327.

Александр Лукашенко:

Все, что мы запланировали, кровь из носа – должны сделать. Но сделать за меньшие деньги, потому что таких денег не будет. И на это никто не может рассчитывать. И как только мы завели разговор о том, что мы должны это сделать за деньги, которые мы можем заработать, сразу пошли предложения. И министр сельского хозяйства сказал, что и такие площади не нужны, да и столько бетона не надо. Можно где-то выгульные дворы подсократить, может, они где-то и не нужны. То и это сократить. И правильно. Но, сокращаясь, главное – нельзя упрощаться. И помнить, что скупой платит дважды.

Выслушав все стороны, Александр Лукашенко подвел итог.

Александр Лукашенко:

Все эти вопросы, которые сегодня стоят дыбом, надо решать — чего бы нам это ни стоило. Железобетон, дерево, металл — это уж смотрите сами. Но рассчитывайте на минимальную финансовую поддержку.

Особое внимание надо обратить на Витебскую и Минскую области. Но делать это открыто, вместе со всеми губернаторами: чтобы они видели и понимали, что это две крупнейшие, гигантские области с естественными объективными проблемами. И эти проблемы можно решить.

Конечно, по перспективному управлению, в том, что касается мелиорации — здесь нельзя останавливаться. Но помогать будем только в плане техники, считая каждую копейку.

Критики прозвучало сегодня много, но вся, что называется, во благо, ведь направлена на оперативное устранение проблем. Все сделанные выводы носят стратегический характер и во многом определяют дальнейшее развитие АПК Беларуси.