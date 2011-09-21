Румас о переговорах с МВФ: Можем претендовать на финансирование от 3 до 7 миллиардов долларов

За шесть дней работы биржи объем торгов валютами вырос в девять раз.

В том числе, за счет активности населения на наличном рынке. С их стороны, чистая продажа банкам за это время составила 108 миллионов долларов в эквиваленте.

В то же время, по оценке Нацбанка, сейчас существует хороший резерв для дальнейшего укрепления курса белорусского рубля. И есть реальная возможность уйти от множественности курсов уже к концу октября.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас складывается положительный торговый баланс, он даже выше, чем мы имели в июле. Поэтому, я полагаю, что резервы для того, чтобы курс двигался к отметке официального, у нас есть

В то же время глава белорусского правительства дал поручение активизировать переговоры с МВФ. По информации Совмина, Международный валютный фонд положительно оценивает шаги по устранению множественности курсов. Очередная миссия организации начнет свою работу в Минске 5 октября. Сегодня же группа белорусских чиновников направилась в Вашингтон. На переговорах пойдет речь об условиях новой программы кредитного сотрудничества Беларуси и МВФ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Основным для нас является программа и то, что будет записано в этой программе. Это предмет серьёзный и длинных переговоров. А суммы называются разные, можем претендовать на финансирование от 3 до 7 миллиардов долларов.