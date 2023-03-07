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Минэкономики: крупный бизнес стал активнее развивать сотрудничество с предприятиями

07 марта 2023 19:20
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Новости Беларуси. Крупный белорусский бизнес стал активнее развивать сотрудничество с малыми и средними предприятиями. По данным профильного ведомства, проводится большая работа по выстраиванию промышленных цепочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: крупный бизнес стал активнее развивать сотрудничество с предприятиями-1

Сформирован перечень комплектующих и материалов, в которых нуждаются белорусские крупные производители и которые может поставлять наш бизнес. В среднем каждые две недели проходят контактно-кооперационные биржи с участием крупных и малых компаний. Заключены или ведутся переговоры по 200 контрактам. Объем поставок малого и среднего предпринимательства только для предприятий Минпрома в 2022 году превысил 150 миллионов рублей.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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