Минэкономики: крупный бизнес стал активнее развивать сотрудничество с предприятиями

Новости Беларуси. Крупный белорусский бизнес стал активнее развивать сотрудничество с малыми и средними предприятиями. По данным профильного ведомства, проводится большая работа по выстраиванию промышленных цепочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сформирован перечень комплектующих и материалов, в которых нуждаются белорусские крупные производители и которые может поставлять наш бизнес. В среднем каждые две недели проходят контактно-кооперационные биржи с участием крупных и малых компаний. Заключены или ведутся переговоры по 200 контрактам. Объем поставок малого и среднего предпринимательства только для предприятий Минпрома в 2022 году превысил 150 миллионов рублей.

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