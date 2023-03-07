Новости экономики за 07.03.2023

География путешествий: кто едет к нам и туристические направления белорусов. Какие выводы сделал Белстат? Кооперация малого и среднего бизнеса. Перспективное направление, которое уже дает экономический эффект. И о том, как белорусские инновации завоевывают все новые зарубежные площадки. Что покажем на промышленной выставке в Пакистане? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПОЛНОФОРМАТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС И ОАЭ ПРОХОДЯТ В ДУБАЕ

Первые полноформатные переговоры о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Объединенных Арабских Эмиратов проходят в Дубае. Соглашение позволит укрепить позиции экспортеров ЕАЭС в странах всего Персидского залива в контексте Большого Евразийского партнерства и коридора «Север – Юг». Инициативу создать зону свободной торговли с ЕАЭС озвучил и Таиланд, также в проработке находится вопрос либерализации торговли ЕАЭС с Египтом, Израилем, Индией. ЭЛЕКТРОННАЯ КЕРАМИКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ. БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ В ПАКИСТАНЕ

39 инновационных разработок Беларусь представит на международной промышленной выставке в Пакистане. Это крупнейшее мероприятие региона для демонстрации техники и оборудования. Среди наиболее интересных новаций белорусских ученых – электронная керамика и изделия на ее основе, поглотитель электромагнитных волн, термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов. Разработки превосходят лучшие мировые аналоги по технологическим возможностям, экономическим и экологическим показателям. БЕЛСТАТ: ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БЕЛАРУСИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЕЕ