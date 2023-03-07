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Новости экономики за 07.03.2023

07 марта 2023 19:18
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География путешествий: кто едет к нам и туристические направления белорусов. Какие выводы сделал Белстат? Кооперация малого и среднего бизнеса. Перспективное направление, которое уже дает экономический эффект. И о том, как белорусские инновации завоевывают все новые зарубежные площадки. Что покажем на промышленной выставке в Пакистане?

Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОЛНОФОРМАТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС И ОАЭ ПРОХОДЯТ В ДУБАЕ

Новости экономики за 07.03.2023-1

Первые полноформатные переговоры о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Объединенных Арабских Эмиратов проходят в Дубае. Соглашение позволит укрепить позиции экспортеров ЕАЭС в странах всего Персидского залива в контексте Большого Евразийского партнерства и коридора «Север – Юг». Инициативу создать зону свободной торговли с ЕАЭС озвучил и Таиланд, также в проработке находится вопрос либерализации торговли ЕАЭС с Египтом, Израилем, Индией.

ЭЛЕКТРОННАЯ КЕРАМИКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ. БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ В ПАКИСТАНЕ

Новости экономики за 07.03.2023-4

39 инновационных разработок Беларусь представит на международной промышленной выставке в Пакистане. Это крупнейшее мероприятие региона для демонстрации техники и оборудования. Среди наиболее интересных новаций белорусских ученых – электронная керамика и изделия на ее основе, поглотитель электромагнитных волн, термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов. Разработки превосходят лучшие мировые аналоги по технологическим возможностям, экономическим и экологическим показателям.

БЕЛСТАТ: ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БЕЛАРУСИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЕЕ

Новости экономики за 07.03.2023-7

Поток туристов за границу сократился, и значительно, а вот путешествия по родной стране стали очень популярны у белорусов. Белстат проанализировал работу туристической отрасли. Пандемия, геополитические события и закрытые границы заставили белорусов под другим углом взглянуть на собственные достопримечательности. В результате санатории забронированы на полгода вперед, гостиницы и агроусадьбы тоже востребованы. Безвиз популяризировал шоп-туры, интерес к которым с востока подогревали россияне. Они же и стали самыми частыми путешественниками. Чаще стали приезжать граждане Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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