Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились до 7,77 млрд долларов

Международные резервные активы Республики Беларусь, по данным на 1 марта текущего года, равны 7769,5 миллионам долларов в эквиваленте, информирует Нацбанк Беларуси.

За прошлый месяц золотовалютные резервы уменьшились на 373,3 миллиона долларов после роста в январе 2023 года на 213,3 миллиона долларов.

На сайте регулятора уточняется, что данные о международных резервных активах теперь публикуются без уточнения деталей и факторов, которые оказывают влияние на их изменение.