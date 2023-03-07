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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились до 7,77 млрд долларов

07 марта 2023 08:25
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Международные резервные активы Республики Беларусь, по данным на 1 марта текущего года, равны 7769,5 миллионам долларов в эквиваленте, информирует Нацбанк Беларуси. 

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились до 7,77 млрд долларов-1

За прошлый месяц золотовалютные резервы уменьшились на 373,3 миллиона долларов после роста в январе 2023 года на 213,3 миллиона долларов. 

На сайте регулятора уточняется, что данные о международных резервных активах теперь публикуются без уточнения деталей и факторов, которые оказывают влияние на их изменение. 

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# Нацбанк Беларуси # Экономика

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