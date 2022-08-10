Минэкономики изучает работу частного бизнеса в условиях санкций. Легко ли в Беларуси вести своё дело?

Новости Беларуси. Министерство экономики изучает работу частного бизнеса в условиях санкционного давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, санкции простимулировали деловую активность. Многие частные компании нашли выход из ситуации.

Поиск альтернативных партнеров и рынков сбыта продукции уже дает первые результаты. Задача государства – оказать поддержку, быть всегда на связи. Так, через два месяца вступит в силу указ Президента, по которому бизнесу будет предоставлена возможность поэтапного погашения таможенных платежей. Кроме того, сокращены сроки по получению сертификатов на собственное производство, появилось и разрешение не начислять амортизацию. Малому бизнесу предлагают вовлекаться в кооперативные цепочки с крупными предприятиями, находить новых клиентов и не зависеть от поставщиков извне. В помощь бизнесменам Белорусская товарная биржа организовала площадку импортозамещения, где можно не только найти нужную продукцию, но и предложить свой товар.

Иван Моисеев, директор предприятия по производству продуктов питания:

Благодарен, что мы в мае получили 5 миллионов белорусских рублей стабилизационного кредита. Благодаря этому кредиту нам удалось преодолеть все негативные последствия санкций и контрсанкций. Мы в мае произвели 1,5 тысячи тонн, в июне – 2 тысячи тонн, в августе мы произведем 3 тысячи тонн. Сегодня хорошее время для производства, сегодня хорошее время для работы. Сегодня очень востребована продукция белорусских предприятий, нашего предприятия в России.

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

Те меры поддержки, которые уже приняты государством, позитивно восприняты бизнесом. Коллектив работает – это самое главное. Потому что вот эти наши меры поддержки, которые мы принимаем, – это для того, чтобы у нас рабочие места были сохранены, а на отдельных предприятиях и приумножены, чтобы граждане Республики Беларусь получали стабильно заработную плату и не чувствовали вот этого санкционного давления, которое есть извне.