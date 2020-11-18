Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки

Новости Беларуси. Когда инновационные процессы ускоряются, а промышленность работает более прибыльно. Развитие кластерной стратегии 18 ноября обсудили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентарии, ученые и производственники говорили о перспективе объединения науки и производства. Другими словами, формат работы «ученик – инженер», когда молодые люди получают теоретические навыки и на производстве применяют их современно и эффективно. Новополоцк выбрали неслучайно: три года назад здесь создали нефтехимический кластер. Что это дало городу? Какие есть проблемы и что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы работа таких объединений в стране была эффективной? Ответы вместе с участниками диалога искал Виктор Пралич.

Дмитрий Стальмах – студент третьего курса Полоцкого госуниверситета механико-технологического факультета. Связать свою судьбу с нефтеперерабатывающей отраслью решил еще в детстве, пойдя по стопам родителей, которые работают на «Нафтане». Теорию Дмитрий получает в стенах ПГУ, а вот практику – в стенах нефтеперерабатывающего предприятия. Начинал с лаборанта, а сегодня ему уже доверяют должность оператора.

Дмитрий Стальмах, студент Полоцкого государственного университета:

Комплексно изучать вопрос более полезно, чем только теория. Ты не представляешь на практике, как это выглядит и как работает. Взращивают специалистов прямо с университета, направленных на производство.

Такой формат работы стал реализовываться благодаря созданному три года назад нефтехимическому кластеру. Этакому тесному союзу между университетом, местным горисполкомом, и градообразующим предприятием «Нафтан».

Виктор Пралич, корреспондент:

Со временем количество желающих стать частью кластера увеличилось. Он стал интересен белорусским предпринимателям и зарубежным компаниям. Как пример – крупная китайская инжиниринговая корпорация.

Кстати, инвестиционная привлекательность не только региона, но и страны так же одна из задач кластера. Это еще и инструмент для инновационного развития, причем сразу нескольких направлений: производства, науки, кадров. Как раз та инфраструктура, которая и есть в Новополоцке.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:

В результате этого взаимодействия все предприятия, учреждения образования, ученые определяют для себя наиболее перспективные направления развития и действуют согласно этим направлениям. И в последующем, конечно, этот диалог, это взаимодействие уже преобразуется в заключение конкретных прямых хозяйственных договоров и в достижение экономического эффекта, взаимовыгодного для всех сторон соглашения.

Сегодня нефтеперерабатывающее предприятие выходит на финиш своей модернизации. Увеличится глубина переработки нефти до 90 %. На новый уровень выходит и производство, что требует так же адаптированных под работу специалистов.

О том, что образование должно быть практикоориентированным, не раз говорил и глава государства. Отрывать от учебников студентов во время учебы даже полезно. Согласитесь, что теория без практики – бесперспективное дело. А так будущий молодой специалист сможет понять где, а главное с чем придется вскоре работать. Да и руководители охотнее смотрят на подготовленных сотрудников. Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов

О развитии инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера говорили уже 18 ноября на заседании научно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. Парламентарии, ученые, представители «Нафтана» обсуждали и предлагали свои идеи дальнейшего развития. Нефтеград – это образовательное и промышленное ядро. Где как ни здесь быть успешным первопроходцем в кластерных объединениях?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:

Прежде всего это профориентационная подготовка кадров, однозначно. Тогда, когда здесь, в городе, сконцентрированы наука, образование, есть кадры, есть ученые, есть предприятия, где можно внедрять эти инновационные разработки. Но важно, чтобы это действительно функционировало, чтобы это было эффективно.