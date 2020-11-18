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Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки

18 ноября 2020 18:06
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Новости Беларуси. Когда инновационные процессы ускоряются, а промышленность работает более прибыльно. Развитие кластерной стратегии 18 ноября обсудили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, ученые и производственники говорили о перспективе объединения науки и производства. Другими словами, формат работы «ученик – инженер», когда молодые люди получают теоретические навыки и на производстве применяют их современно и эффективно.

Новополоцк выбрали неслучайно: три года назад здесь создали нефтехимический кластер. Что это дало городу? Какие есть проблемы и что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы работа таких объединений в стране была эффективной?

Ответы вместе с участниками диалога искал Виктор Пралич.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-1

Дмитрий Стальмах – студент третьего курса Полоцкого госуниверситета механико-технологического факультета. Связать свою судьбу с нефтеперерабатывающей отраслью решил еще в детстве, пойдя по стопам родителей, которые работают на «Нафтане». Теорию Дмитрий получает в стенах ПГУ, а вот практику – в стенах нефтеперерабатывающего предприятия. Начинал с лаборанта, а сегодня ему уже доверяют должность оператора.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-4

Дмитрий Стальмах, студент Полоцкого государственного университета:
Комплексно изучать вопрос более полезно, чем только теория. Ты не представляешь на практике, как это выглядит и как работает. Взращивают специалистов прямо с университета, направленных на производство.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-7

Такой формат работы стал реализовываться благодаря созданному три года назад нефтехимическому кластеру. Этакому тесному союзу между университетом, местным горисполкомом, и градообразующим предприятием «Нафтан».

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-10

Виктор Пралич, корреспондент:
Со временем количество желающих стать частью кластера увеличилось. Он стал интересен белорусским предпринимателям и зарубежным компаниям. Как пример – крупная китайская инжиниринговая корпорация.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-13

Кстати, инвестиционная привлекательность не только региона, но и страны так же одна из задач кластера. Это еще и инструмент для инновационного развития, причем сразу нескольких направлений: производства, науки, кадров. Как раз та инфраструктура, которая и есть в Новополоцке.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-16

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
В результате этого взаимодействия все предприятия, учреждения образования, ученые определяют для себя наиболее перспективные направления развития и действуют согласно этим направлениям. И в последующем, конечно, этот диалог, это взаимодействие уже преобразуется в заключение конкретных прямых хозяйственных договоров и в достижение экономического эффекта, взаимовыгодного для всех сторон соглашения.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-19

Сегодня нефтеперерабатывающее предприятие выходит на финиш своей модернизации. Увеличится глубина переработки нефти до 90 %. На новый уровень выходит и производство, что требует так же адаптированных под работу специалистов.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-22

О том, что образование должно быть практикоориентированным, не раз говорил и глава государства. Отрывать от учебников студентов во время учебы даже полезно. Согласитесь, что теория без практики – бесперспективное дело. А так будущий молодой специалист сможет понять где, а главное с чем придется вскоре работать. Да и руководители охотнее смотрят на подготовленных сотрудников.

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Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-25

О развитии инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера говорили уже 18 ноября на заседании научно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. Парламентарии, ученые, представители «Нафтана» обсуждали и предлагали свои идеи дальнейшего развития. Нефтеград – это образовательное и промышленное ядро. Где как ни здесь быть успешным первопроходцем в кластерных объединениях?

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-28

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:
Прежде всего это профориентационная подготовка кадров, однозначно. Тогда, когда здесь, в городе, сконцентрированы наука, образование, есть кадры, есть ученые, есть предприятия, где можно внедрять эти инновационные разработки. Но важно, чтобы это действительно функционировало, чтобы это было эффективно.

Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки-31

Это дополнительные дивиденды в экономику нашей страны в виде повышения ВВП, благосостояние наших жителей, научного потенциала страны.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Виктор Пралич # Фотофакт

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