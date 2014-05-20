Михаил Мясникович: Традиционная модель развития промышленного комплекса себя исчерпала

Новости Беларуси. Беларуси необходимо принять решительные меры по реструктуризации промышленного комплекса. В этом уверен премьер-министр.

20 мая в Правительстве обсуждали итоги социально-экономического развития Беларуси. О проблемах говорили открыто.

Так, по словам Михаила Мясниковича традиционная модель развития промышленного комплекса себя исчерпала. Поэтому сейчас необходимо комплексно, а главное быстро исправить ситуацию. Подходы по решению проблем в промышленности должны быть рассмотрены не позднее июня. Кроме того, совершенствовать нужно и работу сельскохозяйственного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Традиционная модель развития промышленного комплекса себя исчерпала. Созданные Президентом страны межведомственные группы по строительству, АПК, ЖКХ, предложили и предлагают целый ряд подходов по совершенствованию деятельности этих отраслей. По промышленности, ведущей отрасли нашей страны, ни министр экономики, ни министр промышленности вариантов не имеют.

Речь шла о развитии и размещении производственных сил. По словам премьер-министра, города-спутники должны стать точками экономического роста. Обсудили и тему денежно-кредитной и валютной политики.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Спокойная политика Национального банка по отношению к процентным ставкам. То есть они плавно должны снижаться, но до разумного. Ставка рефинансирования со вчерашнего дня действует 21,5%. Дальше будем ли снижать — жизнь покажет, как будет складываться ситуация на макроуровне и в мире в целом.