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Экономика ряда стран ЕС оказалась под ударом

16 октября 2014 17:36
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Новости Литвы. Экономика ряда стран ЕС оказалась под ударом. На грани банкротства — столица Литвы Вильнюс. Об этом заявил вице-мэр города. Задолженности в последние годы накопились перед кредитными учреждениями, подрядчиками и коммунальными службами. Чтобы помочь столице выбраться из долговой ямы, министерство финансов скорее всего увеличит подоходный налог.

А в Италии до рекордно низкого за последние 14 лет упал показатель ВВП. На несколько процентов снизилась и покупательская способность во втором квартале 2014 года. Кроме того прибыль компаний, не вовлечённых в финансовую деятельностью, уменьшилась до рекордно низкого уровня за последние 15 лет. 

# Экономика # Экономический кризис

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