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Нацбанк Беларуси: Роль российского рубля для семейного бюджета белорусов не стоит преувеличивать

15 октября 2014 10:38
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Новости Беларуси. Роль российского рубля для семейного бюджета белорусов не стоит преувеличивать. Об этом 15 октября заявили в Нацбанке.

Накануне курс доллара к российскому рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории превысил отметку в 41 рубль.

Заместитель председателя правления Нацбанка отметил важную роль торгово-экономических отношений Беларуси и России. Однако посоветовал не перекладывать ответственность за состояние экономики на кого бы то ни было, в том числе на изменения курса российского рубля.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:
Не надо преувеличивать роль и место российского рубля для текущих бюджетных вопросов конкретной семьи. С точки зрения депозитов населения, в российских рублях она очень незначительная. Российский рубль никогда не выступал в нашей стране как основное средство сбережения. Основным средством сбережения выступает либо доллар, либо белорусский рубль. Определенные изменения на рынке депозитов чисто математически, с точки зрения российского рубля, происходят. Но для стабильности системы, для ликвидности они незначительные.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Сергей Дубков

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