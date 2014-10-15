Нацбанк Беларуси: Роль российского рубля для семейного бюджета белорусов не стоит преувеличивать

Новости Беларуси. Роль российского рубля для семейного бюджета белорусов не стоит преувеличивать. Об этом 15 октября заявили в Нацбанке.

Накануне курс доллара к российскому рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории превысил отметку в 41 рубль.

Заместитель председателя правления Нацбанка отметил важную роль торгово-экономических отношений Беларуси и России. Однако посоветовал не перекладывать ответственность за состояние экономики на кого бы то ни было, в том числе на изменения курса российского рубля.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Не надо преувеличивать роль и место российского рубля для текущих бюджетных вопросов конкретной семьи. С точки зрения депозитов населения, в российских рублях она очень незначительная. Российский рубль никогда не выступал в нашей стране как основное средство сбережения. Основным средством сбережения выступает либо доллар, либо белорусский рубль. Определенные изменения на рынке депозитов чисто математически, с точки зрения российского рубля, происходят. Но для стабильности системы, для ликвидности они незначительные.