Крупнейший в стране региональный Экономический форум прошел в Гомеле

Новости Беларуси. Полмиллиарда долларов инвестиций всего за один день. В Гомеле прошел крупнейший в стране региональный Экономический форум. Одиннадцатый по счёту, он стал рекордным не только по количеству подписанных соглашений, но и по числу участников. Он собрал более пятисот бизнесменов из 29 стран мира.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Есть возможность показать все наши возможности, проекты, привлекательные сети. Если сегодня дать анализ и оценить КПД этого форума, то по итогам работы пятилетки, за три года наша область вышла на первое место по привлечению инвестиций (по темпам привлечения инвестиций).

Сегодня в Гомельской области зарегистрировано более 300 иностранных предприятий: в экономике региона работает капитал из 46 стран мира. Общий объём инвестиций оценивается в три миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Микеле Бруцци, заместитель директора ОАО «Сейсмотехника» (Италия):

Мы реализуем наш проект в Гомеле уже четыре года. За это время создано уникальное производство: буровые вышки для нефтедобычи производимые в Гомеле единственные в мире сертифицированы как по американским стандартам, так и по стандарту ГОСТ. Хотелось бы сказать отдельное спасибо белорусским рабочим, которые привели нас к успеху, и самой белорусской земле, которая помогла реализоваться мне самому в моей профессии.

