Прямой эфир

Крупнейший в стране региональный Экономический форум прошел в Гомеле

16 мая 2014 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полмиллиарда долларов инвестиций всего за один день. В Гомеле прошел крупнейший в стране региональный Экономический форум. Одиннадцатый по счёту, он стал рекордным не только по количеству подписанных соглашений, но и по числу участников. Он собрал более пятисот бизнесменов из 29 стран мира.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Есть возможность показать все наши возможности, проекты, привлекательные сети. Если сегодня дать анализ и оценить КПД этого форума, то по итогам работы пятилетки, за три года наша область вышла на первое место по привлечению инвестиций (по темпам привлечения инвестиций).   

Сегодня в Гомельской области зарегистрировано более 300 иностранных предприятий: в экономике региона работает капитал из 46 стран мира. Общий объём инвестиций оценивается в три миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микеле Бруцци, заместитель директора ОАО «Сейсмотехника» (Италия):
Мы реализуем наш проект в Гомеле уже четыре года. За это время создано уникальное производство: буровые вышки для нефтедобычи производимые в Гомеле единственные в мире сертифицированы как по американским стандартам, так и по стандарту ГОСТ. Хотелось бы сказать отдельное спасибо белорусским рабочим, которые привели нас к успеху, и самой белорусской земле, которая помогла реализоваться мне самому в моей профессии.
 

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Владимир Дворник # Микеле Бруцци

Другие новости рубрики

Все новости
С 19 мая в Беларуси ставка рефинансирования опустится на один пункт и составит 21,5% годовых
16 мая 2014 11:02

С 19 мая в Беларуси ставка рефинансирования опустится на один пункт и составит 21,5% годовых

Михаил Мясникович: Гродненская область в 2013 году недополучила сельскохозяйственной продукции на 800 млрд рублей
15 мая 2014 17:37

Михаил Мясникович: Гродненская область в 2013 году недополучила сельскохозяйственной продукции на 800 млрд рублей

«Внешэкономбанк» предоставит Беларуси кредит на сумму до $500 млн на строительство АЭС
15 мая 2014 10:42

«Внешэкономбанк» предоставит Беларуси кредит на сумму до $500 млн на строительство АЭС