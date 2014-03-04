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Михаил Мясникович поручил начать реализацию проекта интеллектуальной транспортной системы в Беларуси

04 марта 2014 11:33
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Новости Беларуси. Беларусь готова приступить к реализации проекта интеллектуальной транспортной системы. Об этом 4 марта заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович встретился с представителями компании «Хуавэй», которая планирует внедрить эту систему. Она позволит управлять движением транспорта в Минске, централизованно фиксировать нарушения ПДД на камеры, контролировать светофоры. Все это позволит увеличить безопасность на дорогах. Аналог этой системы уже функционирует в Пекине и Нью-Йорке. В этом году она будет внедрена на дорогах Москвы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Это принципиально новый проект. Таких масштабных и принципиально инновационных проектов не реализовано пока еще было в Республике Беларусь и, я полагаю, на постсоветском пространстве в целом в таком объеме. Китайские коллеги подготовили соответствующее предложение, которое нам надо рассмотреть и приступить, по крайней мере, к подготовительному этапу реализации этого проекта.

Чжан Дунлян, генеральный директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис»:
Мы очень рады, что спустя такое короткое время после вашего визита в Китай, мы получили приглашение от вас обсудить наш проект. Мы уже 10 лет работам в Беларуси и надеемся, что он откроет новые перспективы для нашего сотрудничества.

# Экономика # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Михаил Мясникович # Чжан Дунлян

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