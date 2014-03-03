В Правительстве обсудили возможность реализации двух белорусско-китайских проектов

Новости Беларуси. Возможность реализации в Беларуси двух системных проектов китайской государственной корпорации ZTE обсуждали 3 марта на встрече в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из проектов - система мониторинга транспортно-логистических потоков с использованием передовых технологий, которые позволяют развивать логистику и торговлю. Еще одна масштабная задача - модернизация инфраструктуры крупнейшего кабельного оператора.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Что касается системы мониторинга логистических потоков на основе высоких технологий, это очень хорошо и приветствуется. И я знаю тонкости этого проекта, поскольку в свое время мы отрабатывали эти вопросы в Академии наук. И есть соответствующая определенная нормативно-правовая база, приняты соответствующие решения Правительства, которые, в принципе, уже предопределяют направления этого большого проекта, за которым будущее и логистики, и торговли.

Второй проект - не менее важный, я это говорю с позиции Правительства.

Корпорация - крупнейший производитель теле-коммуникационного оборудования и мобильных телефонов в КНР, имеет порядка двух десятков научно-исследовательских центров по всему миру. Только в прошлом году получила более четырех тысяч патентов в IT-сфере и в области высоких технологий.

В ходе недавнего визита в Китай премьер-министр Беларуси посетил штаб-квартиру корпорации в Шень-Чжэне и, как отметил, глава правительства, современные технологии, которые позволяют уверенно удерживать сегмент мирового рынка, оставили неизгладимое впечатление.