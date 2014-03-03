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Руководитель концерна «Белнефтехим» отчитался Президенту Беларуси о выполнении программы аутсорсинга

03 марта 2014 12:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Жилина. Речь шла о состоянии отрасли и перспективах развития.

Концерн «Белнефтехим» отметился эффективной работой, увеличив за последние три года положительное сальдо внешней торговли в 3 раза. На предприятии активно идет модернизация, увеличивается выпуск импортозамещающей продукции.

Игорь Жилин также доложил Президенту о программе аутсорсинга — концерн выводит в «самостоятельное плавание» вспомогательные организации, позволяя им самостоятельно зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Жилин, председатель концерна «Белнефтехим»:
Было доложено мною, что мы взяли тысячу новых объектов, исполняем программу модернизации, в том числе и экономической модернизации.  Мы уже вывели на аутсорсинг ряд структур наших предприятий, которые осуществляли и осуществляют сейчас вспомогательные функции на  предприятиях. Теперь это становятся самостоятельные предприятия. Только в том году 1800 человек получили возможность самостоятельно трудиться, увеличили выпуск товаров импортозамещения  с 50 до 100. Заместили порядка на $1,5 млрд,  и все отрасли теперь пользуются  тем, чо они не закупают по импорту эти товары.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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