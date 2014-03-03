Руководитель концерна «Белнефтехим» отчитался Президенту Беларуси о выполнении программы аутсорсинга

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Жилина. Речь шла о состоянии отрасли и перспективах развития.

Концерн «Белнефтехим» отметился эффективной работой, увеличив за последние три года положительное сальдо внешней торговли в 3 раза. На предприятии активно идет модернизация, увеличивается выпуск импортозамещающей продукции.

Игорь Жилин также доложил Президенту о программе аутсорсинга — концерн выводит в «самостоятельное плавание» вспомогательные организации, позволяя им самостоятельно зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Жилин, председатель концерна «Белнефтехим»:

Было доложено мною, что мы взяли тысячу новых объектов, исполняем программу модернизации, в том числе и экономической модернизации. Мы уже вывели на аутсорсинг ряд структур наших предприятий, которые осуществляли и осуществляют сейчас вспомогательные функции на предприятиях. Теперь это становятся самостоятельные предприятия. Только в том году 1800 человек получили возможность самостоятельно трудиться, увеличили выпуск товаров импортозамещения с 50 до 100. Заместили порядка на $1,5 млрд, и все отрасли теперь пользуются тем, чо они не закупают по импорту эти товары.