Создание Международного финансового центра в Минске поддержат разработки Парка высоких технологий

Новости Беларуси. Парк высоких технологий продолжает наращивать экспорт. Только в прошлом году его объем превысил пол миллиарда долларов. Об этом 4 марта доложил главе государства директор администрации Парка Валерий Цепкало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время на долю экспорта приходится более 80%. Постоянно ведутся и поиски новых рынков. На рабочей встрече шла речь и о перспективных направлениях. Так, президент поручил подключиться к созданию проекта Международного финансового центра в Минске.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Мы по-прежнему продолжаем работать с нашими клиентами, устоявшимися клиентами, ведем поиск новых рынков и выходим на новых клиентов. В общем-то, росли мы с точки зрения численности. То есть ПВТ за прошлый год вырос на 3 тысячи человек. И эти 3 тысячи человек были подготовлены, частично, конечно, и за счет системы высшего образования Беларуси - где-то около 500 человек мы взяли из вузов. Около 2,5 тысяч мы подготовили, используя наши институты переподготовки кадров, которые находятся и внутри компании, и различные образовательные инициативы, в том числе Образовательный центр ПВТ, который позволил нам нарастить количество специалистов, которые приходят к нам на работу в Парк высоких технологий.

Президент поручил также нам подключиться к созданию проекта Международного финансового центра в городе Минске. Дело в том, что современные институты - это, во многом, прежде всего IT-компании. Это не только традиционные кредитные, как мы понимаем банк. Это сегодня интернет-банкинг, это платежные системы, это, прежде всего, инетрнет-компании, которые разрабатывают сегодня различные платежные системы, платежные приложения для мобильных телефонов, для мобильных терминалов. Мы тоже думаем о создании уникальной инфраструктуры. То есть она должна быть интересна и с точки зрения архитектуры, она должна быть интересна и с точки зрения формы, функциональности. Самое главное, чтобы в этих стенах, в этих зданиях была жизнь. А жизнь - это, прежде всего, компании, люди, которые там работают, которые создают продукт, которые оказывают услуги и которые являются самой большой ценностью нашей страны.

Сегодня Парк высоких технологий в тренде новых финансовых тенденций. А это особенно актуально при проработке законодательства о создании Международного финансового центра.

К слову, разместить его планируют в районе аэропорта Минск-1. Сейчас разрабатывается нормативная законодательная база. Она поможет привлечь крупные банки и интернет-компании. Кроме того, специалисты разрабатывают концепцию, которая позволит создать привлекательный архитектурный ансамбль.