Михаил Мясникович подвел итоги официального визита в США

Новости Беларуси. Администратор ПРООН высоко оценила роль Беларуси в процессе урегулирования ситуации в Украине. Об этом Хелен Кларк заявила на встрече в Нью-Йорке с премьер-министром нашей страны Михаилом Мясниковичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель организации объединенных наций поблагодарила руководство Беларуси за предпринятые шаги по оказанию помощи украинским беженцам. Также собеседники обсудили дальнейшую реализацию программ и проектов ПРООН в Беларуси. Она будет продолжена.

К слову, белорусская делегация во главе с премьером заканчивает визит в США. На 24 сентября запланирована еще встреча Михаила Мясниковича с его коллегой из Бангладеш.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Форум сам по себе был уникальным. Мы к нему очень тщательно готовились. был достаточно высокий интерес со стороны представителей деловых кругов США и соответствующих государственных структур. Удалась одна из задач, которые мы поставили, для того, чтобы войти с соответствующими предложениями на финансовый рынок США. Провели целый ряд встреч с ведущими банками, договорились о дальнейших шагах нашей совместной деятельности.

