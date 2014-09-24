24 сентября в Минске прошел белорусско-корейский бизнес-форум

Новости Беларуси. Эксперты из Кореи предложили Беларуси помощь в разработке стратегии информатизации и построения информационного общества на 2016-2022 годы. Сегодня эту тему обсудили в Минске на открытии белорусско-корейского бизнес-форума.

Стороны говорили не только о сотрудничестве в IT-сфере, но и в целом об отношениях между двумя государствами. Диалог закрепили и на деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны подписали дипломатический документ и меморандум о взаимопонимании.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Нам есть чему учиться у Республики Корея. Мы благодарны корейским коллегам за этот визит. Мы уже сотрудничаем с ними не один год и с их помощью мы очень серьезно продвинулись в процессе информатизации Республики Беларусь.

Чхве Ян Хи, министр науки, информационно-коммуникационных технологий и перспективного планирования Республики Корея:

Я первый раз в вашей стране. И белорусско-корейский бизнес-форум мы проводим впервые. Я могу отметить, что у нас хорошее начало и большие перспективы. У нас много идей по совместным проектам. В ближайшее время наше взаимодействие в сфере IT мы наполним конкретными реализациями всех замыслов.

Первый совместный проект в IT-сфере уже реализован. Им стал белорусско-корейский Центр информационного доступа.

Его сегодня торжественно открыли в нашем Парке высоких технологий.

Корейская сторона открыла по всему миру уже более 30 таких центров. Однако белорусский в своем роде единственный. Кроме повышения IT-грамотности, наш центр будет ориентирован на поиск перспективных направлений для малого бизнеса, которые позже смогут перерасти в выгодные белорусско-корейские проекты.

Юрий Сударев, руководитель Центра информационного доступа, начальник отдела Администрации Парка высоких технологий:

Центр информационного доступа - одна из составляющих бизнес-инкубатора Парка высоких технологий для нашей талантливой, одаренной молодежи. Чтобы они смогли успешно реализовывать свои инновационные стартап-проекты.