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В Минске построят многофункциональный комплекс «Минск-Мир»

24 сентября 2014 08:03
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Новости Беларуси. Новый финансовый центр построят в Минске. Указ о его возведении 22 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» появится в границах улицы Аэродромной - 3-го Городского кольца - улиц Кижеватова и Брилевской.

Он будет включать в себя международный финансовый центр, здания общественно-делового назначения, жилую застройку, а также инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Планируется, что этот экспериментальный комплекс в будущем займет прочное место на рынке финансовых услуг и позволит создать около 30 тысяч новых рабочих мест.

# Экономика # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт

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