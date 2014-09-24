В Минске построят многофункциональный комплекс «Минск-Мир»

Новости Беларуси. Новый финансовый центр построят в Минске. Указ о его возведении 22 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» появится в границах улицы Аэродромной - 3-го Городского кольца - улиц Кижеватова и Брилевской.

Он будет включать в себя международный финансовый центр, здания общественно-делового назначения, жилую застройку, а также инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Планируется, что этот экспериментальный комплекс в будущем займет прочное место на рынке финансовых услуг и позволит создать около 30 тысяч новых рабочих мест.