24 сентября в Кишинёве прошел белорусско-молдавский бизнес-форум: подписано 4 контракта

Новости Беларуси. 24 сентября в Кишиневе прошел белорусско-молдавский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Беларуси участие в деловых переговорах приняли более 40 представителей различных компаний.

Среди них такие крупные предприятия как Минский тракторный и автомобильный заводы, Белорусская нефтяная компания, Белкоммунмаш.

Ольги Макей, СТВ:

Переговоры президентов Беларуси и Молдовы предваряла встреча бизнесменов. Форум прошел в кишиневском Дворце Республики. Две страны уже давно сотрудничают в самых разных сферах. Тем не менее, повод для встречи деловых кругов есть: превратить новые взаимные интересы в весомый портфель контрактов.



По итогам прошлого года Молдова заняла 15-ое место по объему белорусского экспорта в мире и 5-ое по товарообороту среди стран СНГ.

Взаимная торговля в 2013 почти 360 миллионов долларов. Потенциал есть, уверены бизнесмены.

Молдова подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, а это - новые рынки.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Основные темы, которые мы подготовили, которые интересуют бизнес, - это подписание соглашения Молдовы с Европейским союзом: чего ожидать белорусскому бизнесу в Молдове исходя из этого, какие новые перспективы открываются с учетом подписанного соглашения. Представителей бизнеса Молдовы интересует Таможенный союз: что они могут получить в случае прихода в Республику Беларусь со своим сырьем, как достигается добавленная стоимость, чтобы получить сертификат продукции белорусского производства для того, чтобы войти на рынок Таможенного союза.

Валерий Лазэр, председатель торгово-промышленной палаты Республики Молдова:

Сертификаты молдавского происхождения дают право этим товарам продвигаться на новые рынки. У нас уже есть пример нормальной промышленной кооперации. Когда, скажем, мы уже наладили выпуск тракторов, произведенных в Республике Молдова с импортированными из Беларуси тракторокомплектами. Это маленький пример, я думаю, для промышленной кооперации. Для производства и для белорусского капитала, для белорусских технологий, предоставив нашу молдавскую площадку, мы можем активно производить вместе в кооперации и осваивать новые рынки. То же самое работает в обратном направлении.

Основа молдавской экономики — агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство — 22% ВВП страны. Молдавским аграриям уже давно помогают «Белорусы». Примерно 90% тракторного парка республики составляют белорусские машины.

Торговый дом МТЗ здесь работает уже 10 лет. В Кишиневе налажена и совместная сборка техники для возделывания виноградников.

В планах, продажа молдавским фермерам энергонасыщенных тракторов.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Мы планируем наши энергонасыщенные трактора отправить сюда не только для того, чтобы испытать, но и чтобы в дальнейшем они могли здесь работать. Мы уже поставили примерно 535 тракторов. Это достаточно большая цифра в нынешних экономических условиях.

Есть в Молдове и проблема с автодорогами. По качеству магистралей республика занимает последнее место в мире. Сейчас в стране реализуется проект по модернизации транспортной инфраструктуры. Привести в порядок до 2017 года планируют более 9 тысяч километров.

Актуален и вопрос поставок из Беларуси строительной и коммунальной техники.

А вот по улицам столицы Молдовы уже не первый год курсируют белорусские троллейбусы. Совместная сборка пассажирского транспорта 2 года назад налажена в Кишиневе. А до этого жителям города приходилось перемещаться на 20-летних машинах - 85% парка было в непригодном состоянии.

По итогам форума подписано 4 крупных контракта.

Один из них, на миллион долларов, предусматривает поставку в Молдову 50 машинокомплектов.



Владимир Король, директор ОАО «Штадлер-Минск»:

Мы поставляем машинокомплекты, молдавская сторона дорабатывает их. Существует определенная локализация. И это уже хорошая практика. Плюс, это новые возможности обсуждения нашего продукта. У нас широкая гамма электропоездов производства Швейцарии, но уже в Беларуси.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы идти дальше: передавать и технологии, и производство развивать довольно серьезно по созданию единой транспортной системы в целом. То есть оценка маршрута, отработка маршрута, остановочных коммуникаций и коммуникаций энергообеспечения. И под это - троллейбусы. Это не только Молдова, но и соседи - рядом та же Румыния, тот же Бухарест.