В Беларуси вырастет минимальная зарплата

Новости Беларуси. Потребительские цены в стране с начала 2020 года выросли на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего подорожали непродовольственные товары, продовольственные прибавили в цене 4,5 %. Ноябрьский рост цен в сравнении с январским превысил 5 %-й порог. Значит, денежные доходы за ноябрь подлежат индексации, как и размер минимальной заработной платы. За ноябрь, с учетом индексации, это 388 рублей 42 копейки.