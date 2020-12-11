Прямой эфир

В Беларуси вырастет минимальная зарплата

11 декабря 2020 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Потребительские цены в стране с начала 2020 года выросли на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вырастет минимальная зарплата-1

Больше всего подорожали непродовольственные товары, продовольственные прибавили в цене 4,5 %. Ноябрьский рост цен в сравнении с январским превысил 5 %-й порог. Значит, денежные доходы за ноябрь подлежат индексации, как и размер минимальной заработной платы. За ноябрь, с учетом индексации, это 388 рублей 42 копейки.

О других новостях экономики за 11 декабря читайте здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз
11 декабря 2020 15:42

Малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз

Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России
11 декабря 2020 15:40

Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России

Новости экономики за 10.12.2020
10 декабря 2020 16:18

Новости экономики за 10.12.2020