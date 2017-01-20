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Михаил Мясникович: новые эффективные рабочие места возможны только при достаточно активной инвестиционной деятельности

20 января 2017 13:23
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Новости Беларуси. Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Эти вопросы обсуждают 20 января в Гродненской области. В регионе открываются новые предприятия с зарубежным капиталом, заводы и фабрики активно привлекают прямые иностранные инвестиции. Теперь необходимо удержать позиции. Надо, чтобы не только активно работал фондовый рынок, но и местные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Надо учить людей, потому что есть многие такие вещи, которые не прописаны в учебниках, а надо, чтобы росло благосостояние, чтобы выходить на достойный уровень заработной платы, как поставил глава государства, где-то порядка тысячи рублей в месяц. Это все непростые, но взаимосвязанные вещи. Новые эффективные рабочие места возможны только при достаточно активной инвестиционной деятельности.

# Экономика # Работа в Беларуси # Михаил Мясникович

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