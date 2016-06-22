Михаил Мясникович: минимум 25-27% ВВП мы должны вкладывать в инвестиции, в накопления

Мы продолжаем анализировать то, что уже сказано в рамках Всебелорусского народного собрания.

Вы помните тот самый тонкий лед, по которому приходилось идти в прошлом веке, о котором говорил Президент? Вместе шли.

Михаил Мясникович, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что действительно уже Всебелорусское народное собрание - это хорошая традиция нашей молодой страны. И замечательно, общаясь с делегатами, видишь такое приподнятое праздничное и одновременно деловое настроение. То есть, люди приехали уже не просто для участия в важном политическом мероприятии, но пришли со своими идеями и предложениями, которые, конечно, надо будет учесть в работе.

То, что обозначено пока что в проекте Программы социально-экономического развития. Насколько это выверенные цифры, насколько это выполнимые цифры, потому что, согласитесь, та ситуация в мире, которая сейчас сложилась, пожалуй, ни один экономист не предскажет, как же будет дальше развиваться. А нам нельзя это не учитывать. Задачи выполнимые?

Михаил Мясникович:

Да. Безусловно, здесь я хотел бы сказать, как руководитель Верхней палаты нашего Парламента. Мы внимательно в межведомственной нашей рабочей группе, которая принимала активное участие в разработке основных положений социально-экономического развития, сформировали пакет перечня нормативно-правовых актов, которые надо принять для того, чтобы реализовать основные положения Программы социально-экономического развития. Которые были озвучены и в докладе главы нашего государства. 168 актов законодательства различного уровня необходимо принять в самое ближайшее время для того, чтобы реализовать те грандиозные задачи. Это, в принципе, как будут реализовываться те задачи, которые сформулированы в основных положениях программы. И, безусловно, сама программа, которая покажет, какие механизмы необходимо задействовать для того, чтобы выйти на целевые установки, которые, безусловно, изложены в проекте.

Особо я хотел бы отметить вопросы инвестиционной деятельности. Знаете, иногда приходится слышать не совсем объективные, я считаю, а, может, где-то и политизированные оценки о том, что не надо строить, не надо модернизировать, давайте мы будем работать на том, что есть. Это путь в тупик, к полному банкротству народного хозяйства. У нас структура экономики такова, что мы должны вкладывать очень большие объемы инвестиций для того, чтобы продукция, которая производится в нашей стране, была конкурентоспособна на мировых рынках. Ведь задумайтесь: практически две трети производимой промышленной продукции мы должны продавать на экспорт. Практически 50% производимого продовольствия тоже должны продавать на экспорт. Значит наш товар должен быть конкурентоспособным. По цене и по качеству. И, безусловно, на старых технологиях, на старых мощностях это не сделаешь. Конечно, есть внутренние проблемы, как повышение производительности труда, повышение качества, отношения к делу. Но без инвестиционной активности мы никуда не денемся. И самый минимум - это 25-27% ВВП мы должны вкладывать в инвестиции, в накопления.