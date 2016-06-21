Каждый 4-ый литр молока и треть построенного жилья: Минская область признана лучшей по социально-экономическому развитию

Новости Беларуси. «Лидерская позиция». Минская область стала лучшей в стране по общему показателю социально-экономического развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По итогам пятилетки, центральный регион обошёл Витебскую и Гродненскую области. Кроме того, Минская область в числе лидеров по экономии ресурсов.

Определились и определенные районы и предприятия. Их отметили на обновленной Республиканской доске Почета. Так, Несвижский район стал абсолютным победителем в социально-экономической области.

Олег Плавский, заместитель председателя Миноблисполкома:

Проделали немало и потенциал большой. Фактически пятая часть инвестиций, за пятилетку, которая привлечена в страну – это наши инвестиции. Каждый 4-ый литр молока, который сегодня в стране производится – это наше молоко. Одну треть жилья, построенного за пятилетку – это строительство Минской области. Кроме всего, мы улучшили свою демографическую ситуацию. У нас 91 тысяча новорождённых за 5 лет. Всё это – результаты слаженного командного труда всего коллектива, всех граждан области. В этом году мы планируем закончить строительство завода по производству легковых автомобилей – это первый завод в республике, это – знаковый проект для страны. В этом году будет введена стартовая площадка индустриального парка «Великий камень»