Прямой эфир

Каждый 4-ый литр молока и треть построенного жилья: Минская область признана лучшей по социально-экономическому развитию

21 июня 2016 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Лидерская позиция». Минская область стала лучшей в стране по общему показателю социально-экономического развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По итогам пятилетки, центральный регион обошёл Витебскую и Гродненскую области. Кроме того,  Минская область в числе лидеров по экономии ресурсов.

Определились и определенные районы и предприятия. Их отметили на обновленной Республиканской доске Почета. Так, Несвижский район стал абсолютным победителем в социально-экономической области.

Олег Плавский, заместитель председателя Миноблисполкома:
Проделали немало и потенциал большой. Фактически пятая часть инвестиций, за пятилетку, которая привлечена в страну – это наши инвестиции. Каждый 4-ый литр молока, который сегодня в стране производится – это наше молоко. Одну треть жилья, построенного за пятилетку – это строительство Минской области. Кроме всего, мы улучшили свою демографическую ситуацию. У нас 91 тысяча новорождённых за 5 лет. Всё это – результаты слаженного командного труда всего коллектива, всех граждан области. В этом году мы планируем закончить строительство завода по производству легковых автомобилей – это первый завод в республике, это – знаковый проект для страны. В этом году будет введена стартовая площадка индустриального парка «Великий камень»

# Экономика # Государственная политика # Олег Плавский

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканская доска Почета: 21 июня в Минске чествовали лучшие предприятия и районы
21 июня 2016 10:36

Республиканская доска Почета: 21 июня в Минске чествовали лучшие предприятия и районы

Международный валютный фонд под руководством Питера Долмана ознакомится с нюансами работы белорусской экономики
21 июня 2016 07:06

Международный валютный фонд под руководством Питера Долмана ознакомится с нюансами работы белорусской экономики

В Минске распределили средства на реализацию инвестиционной программы: куда пойдет 6,5 миллиардов рублей?
20 июня 2016 17:31

В Минске распределили средства на реализацию инвестиционной программы: куда пойдет 6,5 миллиардов рублей?