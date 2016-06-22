Сергей Новицкий: по результатам прошлой пятилетки количество предпринимательских субъектов выросло примерно на 28%

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. Менее двух часов остается до начала работы V Всебелорусского народного собрания. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Главное политическое событие года широко освещает телеканал СТВ.

Вы, в первую очередь, известный бизнесмен в Беларуси. И, конечно же, вам вопросы из этой сферы. Среди приоритетных направлений ближайших пяти лет значится раскрепощение деловой инициативы. Что нужно еще сделать?

Сергей Новицкий, делегат V Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Более того, скажу, что это первым пунктом идет новой программы. Второе: Беларусь - это страна равных возможностей. То есть, каждый может реализовать свои способности, в том числе, и на почве развития предпринимательства. Поэтому, если посмотреть внимательно программу, очень много положительных моментов, направленных на создание конкурентной среды, на защиту частной собственности, на поддержку развития предпринимательства в малых городах, в сельской местности, вновь образуемых. Поэтому очень правильное направление, хорошая программа.

Будем откровенны, пока, может быть, недостаточно у нас частного, малого и среднего бизнеса. Что нужно сделать, чтобы больше было? И в какие сферы он должен прийти? Мне видится, что должна быть сфера услуг, в первую очередь. Вот здесь мы немножко проигрываем. Как сломать? В том числе и та самая психология, о которой мы с вами не раз говорили.

Сергей Новицкий:

По результатам прошлой пятилетки количество предпринимательских субъектов выросло примерно на 28%. То есть динамика существенно положительная. И сегодня в количественном выражении достаточна. Но вклад, действительно, в экономику страны не так существенно вырос. Поэтому вот это самая главная задача сегодня, для государства, в том числе, увеличить эффективность развития предпринимательства. Я вас поддерживаю. Направление развития - это производственный сектор, торговое производство, оказание услуг, высокотехнологичные сектора.