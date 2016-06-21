Новости экономики 21.06.2016

Новости Беларуси. Аудит финансового рынка Беларуси начали представители Международного валютного фонда.

Консультации в Нацбанке и с представителями частного бизнеса помогут провести мониторинг реформ, которые заочно получили положительную оценку МВФ. На какую кредитную программу претендует Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Миссия МВФ до конца июня будет проводить анализ финансовой и экономической ситуации в Беларуси. Визит в Минск – это очередной этап переговоров о начале новой кредитной программы в размере 3 миллиардов долларов. Сотрудничество рассчитано на три года и предполагает структурные реформы и усиление роли частного сектора в экономике.

Питер Долман, глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси:

Одна из важных тем для оценки - это реформы государственных предприятий и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, предыдущая миссия провела серьёзный анализ ситуации в финансовом секторе. Поэтому мы планируем встретиться и обсудить с правительством и Нацбанком пакет принимаемых в этой сфере мер.

СДАЧА В РУБЛЯХ

Количество рублей в чеке определит касса. После деноминации при покупке клиентам могут выдавать фискальный документ, как нового, так и старого образца. Не все объекты торговли и общепита смогут единовременно перестроить кассовое оборудование в режим рубли-копейки. Поэтому и цены будут пробивать по-разному. Аналогичным образом планируют выдавать сдачу. Если у кассира в наличие будет достаточно обновленных купюр либо монет, он вернет клиенту излишки в свежих банкнотах. При этом продавцы имеют право рассчитываться с покупателями и рублями образца 2000 года.

ПЕРЕСЧЕТ КРЕДИТОВ

Белорусские банки предлагают перевести валютный кредит в рублевый по текущим ставкам. Такой шаг можно назвать очередным этапом дедолларизации. Кроме того, клиентам предоставляют право со скидкой погасить валютные займы. Например, если вы решите полностью рассчитаться с банком досрочно и заплатить за фактическое время пользования деньгами, то проценты за последний месяц погашать не придется.

НАЛОГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Частным арендодателям рекомендуется заплатить подоходный сбор не позднее 30 числа текущего месяца. Если вы сдаете квартиру или гараж, то последний срок погашения фиксированного налога за июль – 1-ое число. Однако именно в этот день в связи с деноминацией главный регулятор предоставил банкам право не осуществлять расчетное и кассовое обслуживание клиентов. Те граждане, которые решат оплатить налог второго июля будут вынуждены погасить еще и пеню.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились незначительным снижением курса рубля к корзине валют. Доллар подорожал на 15 пунктов. Во вторник американская валюта будет стоить 19 742. Евро укрепился на 19 пунктов. Официальный курс на 22 июня – 22 387. Российский рубль вырос на несколько сотых. По Нацбанку на завтра – 307,74.

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