Михаил Мясникович: Гродненская область в 2013 году недополучила сельскохозяйственной продукции на 800 млрд рублей

Новости Беларуси. Работа сельскохозяйственной отрасли Гродненской области вызывает серьёзные вопросы у Правительства. В целом передовой регион республики за последний год значительно сбавил темпы роста. Так, в 2013 более 40% сельхозпредприятий сработали с рентабельностью меньше 5%., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В прошлом году гродненцы недополучили к уровню 2012 года сельскохозяйственной продукции на 800 миллиардов рублей. А если бы соблюдали все технологии, согласно экспертной оценке, могли бы получить плюс 2 триллиона к тому, что имеем.