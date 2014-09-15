Михаил Мясникович: Даже второсортное древесное сырье должно проходить определенную обработку

Новости Беларуси. Беларусь могла бы шире использовать и возможности лесной промышленности. Эта отрасль должна давать на экспорт переработанную древесину с высокой добавленной стоимостью, уверены в Правительстве. Этот вопрос 15 сентября обсуждали на выездном президиуме Совмина в Борисовском опытном лесхозе.

Даже второсортное сырье должно проходить определенную обработку, подчеркнул премьер-министр Михаил Мясникович.

Деревообработкой в системе Минлесхоза занимаются порядка 70 предприятий. На сегодняшний день эта продукция экспортируется в 25 стран мира. Среди них лидирует Польша. На ее долю приходится почти половина продаж.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня тоже уже кругляк не экспортируется. Экспортируются, будем говорить, второсортные балансы так называемые. Но мы ставим задачу, чтобы и эти балансы тоже не шли на экспорт, необработанные чтобы их не продавать. Поэтому мы посмотрели сейчас все (60 с лишним) предприятия, которые находятся в системе Минлесхоза. Они осуществляют тоже обработку этих материалов, которые имеют определенную добавленную стоимость. Уже, конечно, это совершенно другая цена.

Между тем планируется, что к 2030 году объемы заготовок леса составят более 20 миллионов кубометров. Это почти в два раза больше по сравнению с текущим годом.

Это позволит не только полностью удовлетворить потребности концерна «Беллесбумпром», но и обеспечить рост экспорта.

Леса Беларуси занимают треть территории страны. Для экономики это стратегически важная сырьевая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Когда будут введены все заводы-концерны, они будут модернизированы, то мы будем заготавливать 20 млн кубометров древесины. Для потребности завода-концерна нужно 10 млн древесины. У нас действительно сырья достаточно. И появляется какой-то профицит этого сырья. Поэтому надо иностранные финансовые средства инвестировать именно в строительство дополнительных заводов, чтобы объять весь ресурс, который мы вырастили, и потом его переработать.