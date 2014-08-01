Премьер-министр Беларуси пообещал поддержку частным промышленным предприятиям при выпуске импортозамещающей продукции

Новости Беларуси. Премьер-министр пообещал поддержку частным промышленным предприятиям при выпуске импортозамещающей продукции. Михаил Мясникович отметил это, посещая 1 августа предприятие «Фидмаш», которое производит оборудование для нефтегазового сервиса.

Не только импортозамещение, но и экспорт. Премьер-министр посетил 1 августа предприятие по производству оборудования для нефтегазового сервиса «Фидмаш». Михаил Мясникови отметил, что эта молодая компания уже заняла достойную нишу на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

В нефтегазовой отрасли предприятие узнаваемо, а его продукция востребована. География поставок оборудования весьма широка и охватывает такие страны, как Россия, Украина, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республки Беларусь:

Хорошо, что эта компания увеличивает постоянно уровень локализации по тем машинам, которые уже работают на рынке несколько лет. Локализация достигает до 95%. Благодаря этой технике, например, наша «Беларусьнефть» достаточно активно работает на нефте- и газопромыслах Российской федерации. Таким образом, зарабатывает больше $5 млн на услугах.

Елена Лапотентова, генеральный директор СЗАО «Фидмаш»:

Мы сами делаем свои разработки. Мы делаем не только разработки сложных узлов и установок в целом, но также пишем программное обеспечение, которое связывает в единое целое различные этапы технологического процесса. Объем нашего экспорта порядка 37-40 миллионов.