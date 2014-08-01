Александр Лукашенко потребовал довести качество белорусских комбайнов до уровня немецких и американских

Новости Беларуси. Президент потребовал довести качество производимых в Беларуси комбайнов до уровня лучших зарубежных аналогов. Например, немецких и американских. И сделать это нужно до следующей уборочной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 августа во время рабочей поездки в Минскую область. Глава Государства посетил хозяйство «Гастелловское». Президенту доложили о ходе уборочной кампании, а также продемонстрировали новую модель зерноуборочного комбайна. Создана она специально для высокоурожайных полей. Производительность машины — до 32 тонн в час. И как отметил Глава государства, уже к следующей уборочной новые модели белорусских комбайнов должны быть не хуже зарубежных, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Сегодня у него «дебют». Впервые на поле. Эту новую усовершенствованную модель белорусского комбайна собирали на Гомельщине, а вот «покорять поля» нужно будет всей Беларуси. Пока машина прошла лишь приёмочные испытания, но совсем скоро говорить можно будет о её серийном производстве.



Производительность этого комбайна - до 32 тонн в час. Новая модель создана специально для высокоурожайных полей. Зарубежным аналогам уступает разве что по объёму бункера и производительности системы выгрузки. Но в будущем и эти характеристики обещают улучшить.



Олег Рехлицкий, директор ОАО «Научно-технический центр комбайностроения»:

По цене — в 2 раза меньше. Стоимость эксплуатации будет меньше за счёт оперативного сервиса.



Модель перспективная, - в один голос заявляют и разработчики, и аграрии. Оценить все плюсы и минусы новой модели смог сегодня Президент.



Хозяйство «Гастелловское» для посещения выбрано не случайно. Под сельскохозяйственные угодья здесь отдано почти 3 тысячи гектаров земли. Урожайность хорошая, уверяет директор «Гастелловского». Не меньше 60 центнеров с гектара. На некоторых полях и вовсе доходит до 100. В день собирают до тысячи тонн. Одним словом, за все годы работы себя зарекомендовать успели. Да и название деревни — Урожайная — надо оправдать.



Новые модели комбайнов здесь бы уж точно оценили. Впрочем, такие машины «на вес золота» были бы во всех хозяйствах республики. Кстати, официальный старт государственной программы по созданию отечественных комбайнов на «Гомсельмаше» дан был в 1999-м. Производство начали «с нуля». Реализация идеи насчёт собственного производства была на постоянном контроле Главы государства. В итоге отечественный комбайн «вышел на поля». Прошло 15 лет.

Сейчас наша страна в четвёрке мировых производителей зерноуборочной техники. Белорусские машины работают на полях более чем 20 стран.

Начинали с универсального комбайна КЗР-10, теперь же на свет появилась «шестнадцатка». Новую модель оценят уже во время следующей уборочной.



О том, что сегодня Беларусь заинтересована в новых отечественных моделях техники, говорили и во время предыдущей поездки Главы государства в Минский район. Новая модель - яркий пример более мощных и производительных комбайнов.



Над характеристиками машины поработали инженеры. В итоге увеличили производительность по зерну за час, другая и мощность двигателя. На высокоурожайных полях такие комбайны работу уж точно ускорят. Поставлять их можно и на экспорт. Работу новой модели продемонстрировали Главе государства.



Пообщался Президент и с механизаторами. Кто как не они не понаслышке знают о всех преимуществах и недостатках используемой техники. Например, об одном из последних поколений комбайнов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К будущему урожаю вы проведете все пертурбации: где надо, замените, где надо, перебросите. Желательно пропустить через заводы или через сервисные центры этот комбайн, который ты будешь передавать мне. Старый надо довести до ума и отдать. А этим хозяйствам, которые могут сегодня работать, вышли на высокий уровень, отдайте новые хорошие комбайны.

На внутреннем рынке, в принципе, мы сказали, что будем покупать. Не надо собирать разного рода хлам. Надо в хозяйстве один маломощный комбайн, пусть будет. Все остальные должны быть нормальные комбайны. Это наша перспектива, над этим надо работать. Все должны понимать: это не значит, что мы завтра заменим все комбайны. Головой все должны отвечать за те комбайны, которые сегодня есть. Передайте каждому мастеру и рабочему — за качество будем жесточайшим образом спрашивать. Конкуренция сейчас страшная, она каждый год усиливается. Возить импортные сюда детали и собирать комбайны, хвастаться потом, это нам не надо. Мы сами должны это производить.

«Гастелловское» - это не только сельхоз земли, но и мясо-молочное животноводство. Почти 2 с половиной тысячи поголовья, из них 800 дойных коров — и это лишь на одном из молочно-товарных комплексов «Гастелловского».

1 августа Президент также посетил роботизированный молочно-товарный комплекс «Конютичи». Александр Лукашенко ознакомился с новой технологией производства высококачественного молока. Комплекс начал работать год назад. Сейчас там производится молоко сорта «экстра». И за такими роботизированными комплексами, по мнению Президента, будущее.

Технология хорошая. Тем не менее, внедрять её нужно там, где полностью выверена экономика. Тогда она будет окупаема и принесёт должный результат.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это будущее. Чтобы мы от этого будущего не отказались. Делать надо аккуратно: там, где есть люди, где готово хозяйство, земли, хороший скот.

Надо эти зернышки лучшего передового привозить в Беларусь и приучать наших крестьян и самим привыкать работать на самом высоком уровне.